В Челябинске задержали похитителя мусорных баков

В Челябинские задержали подозреваемого в краже мусорных баков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Советского района обратился представитель муниципального предприятия, заявивший, что накануне вечером кто-то похитил металлические мусорные баки. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Полицейские, просмотрев записи с ближайших камер видеонаблюдения, обнаружили автомобиль, на котором подозреваемый вывез баки. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель города Миасса.

Оказалось, что он контейнеры для отходов он ворует не первый раз: установлена его причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Павел Зварзин

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