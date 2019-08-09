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Пятница, 9 августа 2019, 08:02 мск

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«Роскачество» определило лучшее приложение для управления услугами мобильной связи

«Личный кабинет» МегаФона назвали лучшим среди приложений, которые позволяют управлять тарифами и услугами мобильной связи. Исследование 18 приложений от 9 телеком-операторов провели эксперты Российской системы качества («Роскачество»).

По итогам испытаний «Личный кабинет» МегаФона признан «лучшим из лучших» на платформах iOS и Android. Приложение получило высокий балл в важнейших номинациях «безопасность» и «функциональность». «Личный кабинет» МегаФона не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.

«Мы рады, что «Личный кабинет» МегаФон заслужил столь высокие оценки от экспертов «Роскачества». Ведь это один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера. МегаФон стремится предоставлять клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой», – отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Эксперты «Роскачества» отметили МегаФон «Личный кабинет» для платформы Android как самое адаптированное приложение и для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.

Челябинск, Олбга Арсентьева

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