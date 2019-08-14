В Челябинске нашли ребенка, похищенного три года назад

В Челябинске нашли ребенка, похищенного три года назад у жительницы Чечни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском региональном управлении Службы судебных приставов, мать мальчика живет в Веденском районном Чечни. Три года назад она разошлась с отцом ребенка, и суд постановили оставить мальчика с матерью. Однако мужчина забрал сына (тогда ему было 3 года) и исчез в неизвестном направлении.

Чеченские приставы обратились к южноуральским коллегам, сообщив, что по их данным, мужчина может находится в Саткинском районе или в Челябинске. Малыша нашли в Центральном районе Челябинска. Сначала отец категорически отказывался отдать ребенка прилетевшей матери, но после беседы с представителями правоохранительных органов, вернул 6-летнего сына женщине.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.08.19

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