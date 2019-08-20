Самый быстрый мобильный интернет определили независимым исследованием

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Исследование «Какой оператор оказался лучшим в России» проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства. МегаФон победил и по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона – 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

В июле 2019 года МегаФон третий раз подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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