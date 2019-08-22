Челябинцев предлагают загнать под землю – за их же деньги

В Челябинске озвучен очередной амбициозный проект: бизнесмены предложили построить подземный автомобильный туннель из центра города до улицы Чичерина.

Предложение было озвучено на расширенном заседании Совета Челябинской областной организации «ОПОРЫ РОССИИ» с участием врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина.

Проект подразумевает концессионное соглашение с инвесторами, оценен в 13 млрд рублей. Авторы идеи считают, что строительство окупиться в течение 13 – 15 лет – подземная дорога будет платной.

В правительстве области размах бизнесменов пока не оценили: «У нас уже есть один туннель, который с конца 80-х строят… Все должно быть экономически целесообразно, – прокомментировал предложение врио губернатора Алексей Текслер. – И вообще я не сторонник платных дорог у нас…»

Автомобилистов идея тоже пока не впечатлила: большинство из опрошенных корреспондентами «Нового Дня» водителей отметили, что строительство любой платной дороги в ближайшем обозримом будущем бесперспективно, так как не будет пользоваться спросом. «Существует масса вариантов, чтобы объехать пробки между центром и северком», – отмечают челябинцы. Более обеспеченные добавляют, что один-два раза по туннелю они бы проехали – любоптыства, чтобы посмотреть, как будет выглядеть платная дорога и насколько «платное» дорожное покрытие отличается от «бесплатного», но ездить там постоянно они бы не стали.

Зато проект понравился пешеходам: некоторые даже предложили загнать весь транспорт под землю и на освободившихся дорогах по одной полосе в каждом направлении засадить деревьями, а остальное отдать велосипедистам, роллерам и прочим любителям безмоторного транспорта.

Челябинск, Светлана Намская

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