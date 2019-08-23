У челябинцев появился шанс посмотреть на мир глазами жителей Северной Кореи

На Южном Урале пройдет фестиваль корейского кино.

Форум посвящен семидесятилетию со дня подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. На открытие ожидается прибытие временного поверенного в делах Посольства КНДР в РФ товарища Зин Чжон Хепа.

Фестиваль стартует 3 сентября в обновленном кинотеатре «Импульс», сообщает министерство культуры.

Мероприятие пройдет на нескольких площадках. Фильмы будут показываться в кинотеатрах «Знамя» (ул. Кирова, 112) и имени А.С. Пушкина (ул. Пушкина, 64). Отдельные показы пройдут в Публичной и молодежной библиотеках.

Фестиваль продлится в течение двух недель. За это время зрители смогут посмотреть:

– 10 художественных фильмов, которые рассказывают о жизни корейского народа: «Рассказ о нашей семье», «Сокровенное желание», «Колокольчик», «Молодость!»;

– несколько документальных картин о важных исторических событиях КНДР: «Любимые корейским народом Музей естествознания и Центральный зоопарк» и «2018 год в спортивном энтузиазме»;

– мультипликационные фильмы: «Повторно посаженный кедр» и «По правилам уличного движения! Близкий спутник».

Помимо жителей областного центра корейские фильмы увидят жители 13 городов и сел области. В региональной программе участвуют Чебаркуль, Пласт, Куса, Южноуральск, Катав-Ивановск, Карталы, Троицк; Красногорский, Увельский, Межозерный поселки, Агаповка, Аргаяш, Миасское.

Региональная программа откроется 4 сентября в чебаркульском Центре кинопоказа и детского досуга «Волна».

Все сеансы начинаются с 19.00. Вход – бесплатный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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