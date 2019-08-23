Алексей Текслер: Ставки по упрощенной системе налогообложения будут пересмотрены (ВИДЕО)

В Челябинской области собираются снизить ставки налогообложения – об этом глава региона Алексей Текслер заявил на расширенном заседании Совета Челябинской областной организации «ОПОРА РОССИИ».

Во встрече, посвященной вопросам развития малого и среднего предпринимательства, приняли участие президент и вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин и Артем Артемьев, а также южноуральские бизнесмены.

Открывая форум, Алексей Текслер подчеркнул: «Развитие бизнеса – это, в первую очередь, свежие идеи, новые производства и сервисы. Это раскрытие огромного потенциала нашей огромной страны. Именно поэтому мы должны все вместе создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности, а там, где это необходимо, оказывать прямую поддержку. Регион – один из лидеров по поддержке предпринимательства, но важно не останавливаться на достигнутом».

Главу региона поддержал вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров, поднявший вопрос координации и согласования действий между властью и бизнес-сообществом.

«У Челябинской области самый высокий потенциал развития бизнеса в России, – отметил депутат. – Создана прекрасная инфраструктура бизнеса, она будет наполнена – я нисколько в этом не сомневаюсь. Но на уровне министерств нет согласованности. Например, министерство экономического развития отвечает за создание благоприятного инвестиционного климата. Но есть другие министерства, которые отвечают за другие процессы. И их действия не скоординированы, не сбалансированы». В качестве примера Захаров привел грядущее повышение земельного налога, которое может больно ударить по бизнесу, так как Минимущества оценило землю под производствами в несколько раз дороже сегодняшней стоимости. И предложил решить эту проблему совместными усилиями, а в дальнейшем действовать сообща, взвешивая и оценивая каждый шаг «с точки зрения тех обещаний, которые мы даем бизнесу».

Наиболее важным из поднятых на форуме стал вопрос снижения налоговой нагрузки.

Алексей Текслер обозначил задачи в этой сфере на ближайшую перспективу, подчеркнув, что систему нужно сделать более гибкой – чтобы мотивировать бизнесменов к созданию новых производств и новых сервисов.

Единый налог на вмененный доход будет отменен, а ставки упрощенной системы налогообложения пересмотрены

Алексей Текслер поручил минэкономразвития региона предоставить конкретные предложения по новым ставкам до конца сентября и призвал бизнес-сообщество направлять свои предложения по этой части в областное ведомство.

Кроме того, по мнению Алексея Текслера, необходима дальнейшая докапитализация льготных инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства.

«Мы видим, что они востребованы со стороны бизнеса. В том числе, когда необходима модернизация действующего бизнеса или оборотный капитал. За полтора года активной деятельности региональной микрофинансовой организации выдано более 220 микрозаймов на сумму свыше 400 млн рублей. Региональная гарантийная организация за время существования обеспечила выдачу 2 тысяч поручительств. На самом деле моя оценка, что этого не достаточно. Будем работать над расширением кредитования», – отметил Алексей Текслер.

Продолжится поддержка экспорта и расширение доступности сервисов «одного окна» в муниципалитетах Южного Урала.

«Если говорить о налоговой нагрузке на бизнес, то мы тоже этим встревожены. Мне импонирует, что глава региона сегодня начал с предложения пересмотреть ставки по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса в сторону понижения – эту инициативу встретили аплодисментами в зале, потому что многие об этом сегодня хотели говорить. И то, что есть понимание между малым бизнесом и главой региона – это знаменательно. Значит, власти видят проблемы, слышат предпринимателей, и мы движемся в одном направлении», – констатировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Выслушав выступления всех предпринимателей области, представивших свои проекты по развитию бизнеса, глава региона заявил, что озвученные инициативы будут изучаться и после всячески поддерживаться. Также будут созданы условия, чтобы таких проектов, которые позволяют создавать новую налоговую базу, которые дают новые рабочие места с высокой заработной платой, с каждым годом становилось больше.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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