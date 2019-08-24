В Челябинске на цинковом заводе вспыхнул пожар

На Челябинском цинковом заводе вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, в одном из цехов вспыхнула лента-транспортер. Площадь возгорания составила 50 метров.

Номер сложности пожара – повышенный. В момент появления огня в цехе находились 25 человек. По предварительным данным ведомства, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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