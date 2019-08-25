На Урале отказались госпитализировать пациентку с отеком Квинке, потому что у врачей заканчивалось дежурство

В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком Квинке, потому что у них заканчивалась смена.

Инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», который в городе называют «больницей водников». Девушке стало плохо дома: ночью у нее началась аллергическая реакция, в 5 утра она проснулась с опухшим лицом. Ее молодой человек вызвал «скорую помощь». Приехавшие на вызов медики предположили отек Квинке (ангионевротическая реакция, имеющая аллергическую природу, может распространяться на слизистую оболочку гортани, что приводит к удушью и может закончиться летальным исходом), поставили укол и увезли девушку в больницу.

Согласно схемам маршрутизации, утвержденным в Тюмени, «скорая» доставила пациентку в «больницу водников», но там ее не приняли, заявив, что до окончания дежурства осталось 5 минут.

Сопровождавший девушку модой человек запечатлел на видео диалог врача «скорой помощи» с сотрудниками больницы. Запись выложили на тюменском сайте 72.ru:

«– Кто капать-то ее будет? – задается вопросом «принимающая сторона».

– А что я могу сейчас сделать? Ну? работайте... – отвечает сотрудник «скорой».

– Ну? отек Квинке... Вы думайте головой, когда везете, – возмущаются в приемном покое.

– Я еду по терапии. Вы сегодня еще дежурите! – отвечает мужчина.

– И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз… Ее наблюдать надо. Вы еще дерзите…

– Я не дерзю. Я просто говорю... – пытается сказать сотрудник «скорой», но его прерывают:

– Что просто? Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум…»

В результате пациентку с тяжелым осложнением аллергии отвезли в другую больницу. Сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось, – заявили в тюменском департаменте здравоохранения. – В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, жители города отмечают, что к больнице водников всегда было много претензий.

Добавим, что получить экстренную помощь в случае развития тяжелых аллергических реакций проблематично не только в Тюмени. Специализированные отделения для аллергиков в стационарах есть даже не во всех городах-миллионниках, и в больницах не горят желанием видеть таких пациентов. Возникают проблемы и с амбулаторным лечением: врачей-аллергологов в поликлиниках, как правило, нет, больных отправляют к терапевтам, которые мало что понимают в данном заболевании и просто действуют по инструкции Минздрава. Известны случаи, когда аллергию на супрастин пытались лечить супрастином, потому что именно этот препарат прописан в инструкции.

Тюмень, Игорь Юров

Тюмень. Другие новости 25.08.19

Для Росгвардии закупают пистолеты-электрошокеры. / Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира по версии WBO. / В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»