Первоклашкам из семей металлургов помогают подготовиться к школе

Семьи работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций, входящих в Группу ММК, чьи дети 1 сентября идут в первый класс, получают материальную помощь.

В рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости с июля и до конца августа через благотворительный фонд «Металлург» семьи первоклассников получают единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей – для приобретения комплекта школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана 2тысячам 250 семьям. Материальная помощь выплачивается одному из родителей (или опекуну – работнику ПАО «ММК»). В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.

К слову, выплаты родителям первоклашек – это не единственный пункт в программе мероприятий благотворительного фонда «Металлург» ко Дню знаний. Многодетные семьи получают на каждого ребенка-школьника набор канцелярских товаров. В подарочном наборе – все, что нужно для учебы, – письменные принадлежности, тетради, линейки.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 26.08.19

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