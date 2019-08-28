Проблему обманутых дольщиков в Челябинской области обещают решить в течение нескольких лет

Проблему южноуральских дольщиков обещают решить в течение ближайших нескольких лет.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», сегодня в реестре проблемных числятся 56 домов. Предоставить квартиры необходимо 4 тысячам жителей.

Дольщиков 32 домов собираются расселить с помощью фонда «Дом РФ» – федерация готова выделить Челябинской области около 5 млрд рублей при условии, что 19% необходимых средств выделит регион.

Еще 6 домов завершены, но застройщики продали квартиры несколько раз, поэтому обманутым дольщикам будет выплачена компенсация вложенных средств.

Расселением дольщиков еще 18 домов займутся новые инвесторы.

Конкретные сроки по каждому дому не называются.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 28.08.19

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