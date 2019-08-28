Проблемы на всех этапах: Текслер раскритиковал генплан Челябинска

ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал генеральный план развития Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», 29 августа состоятся общественные слушания по новому генплану. Документ уже раскритиковали и эксперты, и горожане. Сегодня к ним присоединился глава региона.

Алексей Текслер отметил, что план содержит серьезные ошибки: например, в документе территория числится пустой, а на самом деле она уже застроена.

Кроме того, план не предусматривает основные направления развития города, обсуждаемые уже несколько лет. Среди них – новая застройка участков, сегодня занятых аварийным жильем, а также развитие территорий на стыке города и Сосновского района.

Генплан не адаптирован для развития транспортной и маршрутной сети.

«Проблемы с генпланом начинаются от технического задания и заканчиваются техническим исполнением», – подчеркнул Текслер и выразил надежду, что по итогам общественных слушаний будет принято разумное решение.

Челябинск, Светлана Намская

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