российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 августа 2019, 12:35 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Проблемы на всех этапах: Текслер раскритиковал генплан Челябинска

ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал генеральный план развития Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», 29 августа состоятся общественные слушания по новому генплану. Документ уже раскритиковали и эксперты, и горожане. Сегодня к ним присоединился глава региона.

Алексей Текслер отметил, что план содержит серьезные ошибки: например, в документе территория числится пустой, а на самом деле она уже застроена.

Кроме того, план не предусматривает основные направления развития города, обсуждаемые уже несколько лет. Среди них – новая застройка участков, сегодня занятых аварийным жильем, а также развитие территорий на стыке города и Сосновского района.

Генплан не адаптирован для развития транспортной и маршрутной сети.

«Проблемы с генпланом начинаются от технического задания и заканчиваются техническим исполнением», – подчеркнул Текслер и выразил надежду, что по итогам общественных слушаний будет принято разумное решение.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 28.08.19

В челябинских вузах продолжают сокращаться бюджетные места. / Проблему обманутых дольщиков в Челябинской области обещают решить в течение нескольких лет. / Интрига: стало известно об отставке вице-мэра Копейска Владимира Бисерова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,