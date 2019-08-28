Ужасно интересно, но безумно дорого: в Челябинской области оценили перспективы ВСМ

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом очень привлекателен, но безумно дорог. И Челябинск пока не соответствует нужному уровню. Об этом заявил врио южноуральского губернатора Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день Челябинск занимает 446 место в мировом рейтинге мегаполисов, а если брать Челябинскую агломерацию, то 400. Екатеринбург расположился между 36 и 37 десятками. Если два этих города соединить ВСМ, эта агломерация займет третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга и расположится во второй сотне мировых мегаполисов. И с этой точки зрения проект чрезвычайно привлекателен.

«Другое дело, что Челябинск должен по уровню соответствовать Екатеринбургу, – отметил Алексей Текслер. – Для этого необходимо сделать город комфортным для жизни и перспективным для развития. А потенциал у нас огромный, особенно с учетом привлекательности рекреационной сферы – у нас уже сейчас половина Свердловской области отдыхает».

Но есть другая сторона проблемы – финансовая. Стоимость проекта по предварительным оценкам (причем в ценах прошлых лет) – 350 млрд рублей. Две трети обещает выделить федерация, но и оставшаяся сумма для региона – 7 – 12 млрд в год на протяжении 7 лет строительства – слишком велика.

«При этом я не уверен в ожидаемом пассажиропотоке, – подчеркнул Текслер. – Плюс есть риск, что проект потребует дополнительных расходов. Поэтому мы будем добиваться гарантий финансовой безопасности».

Челябинск, Светлана Намская

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