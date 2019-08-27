Экономический эффект от рацпредложений на ММК вырос на 40%

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК составил по итогам первого полугодия 2019 года почти 380 млн рублей – на 40% выше аналогичного показателя прошлого года.

Всего за это время рационализаторы представили на рассмотрение 3,15 тыс идей, из которых были одобрены к внедрению более 70% (2,21 тыс.), что свидетельствует о росте качества проработки предложений.

Лидерами по экономической эффективности внедренных идей стали цех паровоздуходувной электростанции (ПВЭС), доменный цех, цех рудник горно-обогатительного производства, а также листопрокатный цех № 4. Значительная часть поданных идей касалась вопросов охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности и экономии материально-технических ресурсов.

Сумма вознаграждения, выплаченного рационализаторам, превысила 20 млн рублей.

Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В компании ведется постоянный поиск путей улучшения системы рационализаторской работы. Помимо регулярных конкурсов и обучающих семинаров, ведется работа по упрощению процедуры подачи идей, в том числе через мобильные приложения «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента».

Вовлеченность персонала (доля работников, подавших идеи, к общему числу сотрудников) в рационализаторскую деятельность продолжает расти. По сравнению с первой половиной 2018 года в 2019 году этот показатель в целом по ПАО «ММК» вырос на 20%. Максимальная вовлеченность персонала наблюдается в подразделениях главного энергетика, где практически каждый седьмой сотрудник отмечен в первом полугодии как автор рационализаторского предложения.

В первом полугодии прошлого года экономический эффект от рационализаторской деятельности на ММК составил 269 млн рублей, а всего по итогам 2018 года – 453 млн рублей.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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