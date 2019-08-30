ММК сэкономил более 2,5 млрд рублей, повышая эффективность производства

По итогам первого полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по повышению эффективности производства на Магнитогорском металлургическом комбинате превысил 2,5 млрд рублей.

В рамках принятых в 2015 году стратегических инициатив, направленных на повышение операционной и функциональной эффективности, Группа ММК на протяжении ряда лет ведет последовательную, комплексную работу по снижению расхода всех видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности. В результате, с 2016 года компания получила 18,5 млрд рублей дополнительной прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд рублей за счет реализации малобюджетных высокоэффективных инвестпроектов (Baby Capex).

В первом полугодии 2019 года оптимизация технологических процессов обеспечила эффект в 1,2 млрд рублей, экономический эффект от внедрения Baby Capex составил 492 млн рублей, от изобретательства и рационализаторства – свыше 300 млн рублей, от реализации мероприятий по энергосбережению – 526 млн рублей.

Взгляд на повышение эффективности через призму сбереженных ресурсов дает следующую картину: наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,24 млрд рублей), сырья и основных материалов (637 млн рублей), а также вспомогательных материалов (375 млн). Суммарный экономический эффект за шесть месяцев 2019 года составил более 2,5 млрд рублей.

Жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутренних резервов уменьшения затрат позволяют ММК снижать негативное влияние рыночных факторов, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции и занимать прочные позиции в числе лидеров отечественной и мировой черной металлургии по показателям экономической эффективности.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 30.08.19

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