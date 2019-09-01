Полиция решила не наказывать координатора челябинского штаба Навального

В Челябинске полиция прекратила уголовное дело в отношении координатора штаба Навального Бориса Золотаревского.

Как сообщал ранее «Новый День», уголовное дело против координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского было возбуждено по пункту «б» части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам политической ненависти) из-за акции «Он нам не царь», которая состоялась 5 мая 2018 года.

Позднее дело переквалифицировали на часть 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти).

Однако, как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в результате полиция вынесла постановление о прекращении уголовного преследования. Как говорится в документе, следствие не нашло достаточных доказательств причастности Золотаревского к преступлению. Одним из оснований для такого вывода стало то, что лично он в акции не участвовал, так как был задержан полицией до её начала.

Напомним, в середине июля мировой судья оправдал оппозиционера по делу об избиении сотрудника ЧОП РМК в ходе конфликта на территории Сосновского района, недалеко от строительной площадки Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – РМК).

Отметим, что все решения приняты после того, как Борис Золотаревский переехал в Москву.

Челябинск, Виктор Елисеев

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