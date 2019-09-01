В горах Южного Урала потерялась детская туристическая группа

В Челябинской области восемь туристов заблудились в лесу.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в национальном парке «Зюраткуль» проводятся поиски незарегистрированной туристической группы, в состав которой входят 6 подростков.

«Сегодня от дежурного Поисково-спасательной службы по Челябинской области поступила информация о потерявшейся в лесном массиве группе, состоящей из восьми человек (в том числе 6 детей в возрасте от 12 до 16 лет), около горы Нургуш национального парка «Зюраткуль» Саткинского района», – рассказали в ведомстве.

Группа совершала однодневный поход от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. При возвращении из-за тумана ухудшилась видимость, в результате туристы сошли с тропы и заблудились. Старший группы связался с сотрудниками национального парка, сообщил видимые ориентиры. Ночью поиски проводились работниками нацпарка «Зюраткуль», а также спасателями поисково-спасательного отряда Златоуста. Регистрацию туристского маршрута в подразделениях МЧС не проходили. Группа находится на телефонной связи, одеты по погоде, имеются продукты питания.

Для поиска задействовано 39 человек и 15 единиц техники (в том числе 7 квадроциклов). Поисковые работы осуществляют сотрудники 1 отряда Федеральной противопожарной службы, поисково-спасательные отряды Златоуста и Усть-Катава, полиция и работники национального парка «Зюраткуль».

Челябинск, Виктор Елисеев

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