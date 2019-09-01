Что такое не везет и как с ним бороться. Гороскоп РИА «Новый День» на сентябрь 2019

В сентябре Солнце большую часть периода будет находиться в знаке Девы, а 23 числа перейдёт к Весам. Меркурий и Венера до 14 сентября пребывают у Девы, а затем отправятся к Весам. Марс в течение всего месяца будет гостить у Девы.

Солнце, находясь у Девы, будет поддерживать прагматичный подход к действительности, настраивая людей на оценку практической ценности вещей и действий. Затем, перейдя к Весам, оно станет способствовать установлению контактов между людьми, смягчать разногласия, помогать найти компромисс. В оценке отношений большую роль приобретёт стремление к правильности, справедливости, учёту интересов сторон, сохранению дружелюбия. Люди в этот период испытывают тягу друг к другу, проявляют солидарность, помогают в трудной ситуации. В это время легко возникают новые контакты, люди быстро находят общий язык, сближаются, причём это касается и деловых, и личных отношений.

Меркурий у Девы, проявит в поведении людей черты делового стиля жизни, с его заостренностью на профессиональной конкретике и оценке всего происходящего с позиции пользы и материальной выгоды. Люди будут думать и говорить о делах, отвлечённые разговоры воспринимать как пустые, ненужные, в контактах предпочитать некоторую официальность. Затем, у Весов, Меркурий окажется благоприятен для коммуникаций – общения во всех формах с помощью всех средств, а также укрепления контактов и отношений.

Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них. Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. И если на основе высокой оценки возникнут отношения, то партнёру придётся прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать оценку в актуальном состоянии. При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы.

Марс в Деве стимулирует работоспособность людей, увеличивает их внимательность, усиливает стремление к порядку. Работа будет выполняться медленней, но тщательней, аккуратней, без срывов и провалов.

Овен

У Овнов-мужчин в астрологическом фоне сентября присутствуют два неблагоприятных аспекта Сатурна – с Солнцем и Нептуном, которые осложнят выполнение основной работы и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Месяц не подходит для проявления самостоятельности, обстоятельства будут складываться против Овнов, возможно также заметное противодействие конкурентов или недоброжелателей.

Собственные творческие и интеллектуальные способности окажутся ослаблены, Овны будут подвержены пессимистическому настроению, не рекомендуется рисковать. В основной работе проблемы проявятся во второй половине месяца, с 14 числа, и Овны будут реагировать на них поверхностно, предпринимая не слишком эффективные действия. Поэтому вторая половина месяца плохо подходит для участия в ответственной работе.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц отрицательный. Гороскоп негативно оценивает командировки, дальние поездки. Не рекомендуется вести переговоры, заключать соглашения, подписывать договоры. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности остаётся положительным на весь месяц. Юпитер с Марсом и Нептун с Плутоном создадут благоприятные условия для контактов с партнёрами, совместной деятельности, обращения к вышестоящим инстанциям, решения финансовых вопросов.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Овнов-женщин сентябрь будет не столько трудным или неудачным, сколько неприятным, и будет восприниматься Овнами как неудачный постольку, поскольку собственные их силы окажутся в полной готовности к действиям, с соответствующим настроем, но обстоятельства будут тормозить их активность. Уран пробудит в Овнах интеллектуальные и творческие возможности, и станет подталкивать к поиску новых возможностей для их реализации. Но всё это будет происходить стихийно, часто неожиданно для Овнов, из-за чего в их действиях окажется много неразберихи, хаотичности.

Большинство открывшихся возможностей они реализовать не успеют, особенно во второй половине сентября – когда вступят в действие негативные аспекты Меркурия и Венеры. Эти аспекты будут действовать кратковременно, но довольно часто, перебивая активность Овнов, и ограничивая их успешность. Поэтому для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами гороскоп даёт негативный прогноз на период с 14 сентября, а для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности – на весь месяц, хотя на протяжении сентября не исключаются отдельные, разовые успехи.

Овнам рекомендуется работать в коллективе: прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности отрицательный на весь сентябрь. Ситуация в доме, отношения с близкими остаются неустойчивыми, в течение всего месяца будет чувствоваться напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение также преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Овнов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

У Овнов-женщин благоприятный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, и отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся благоприятным прогноз сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Основная деятельность характеризуется преимущественно положительно, затруднения возможны 14 – 15 и 20 сентября. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью отрицательно.

У Овнов-женщин гороскоп отрицательно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. При выполнении основной работы и взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 14 – 15 и 19 – 20 сентября.

В третьей декаде у Овнов-мужчин по-прежнему положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. В основной работе благоприятным будет только промежуток 25 – 27 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Овнов-женщин для основной работы тоже благоприятен только период 25 – 27 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности отрицательный.

Телец

У Тельцов-мужчин прогноз на сентябрь почти полностью благоприятный. Астрологический фон сформируется преимущественно из гармоничных аспектов Сатурна с Солнцем и Юпитером, Нептуна с Ураном и Юпитера с Меркурием, а также в нём будет присутствовать множество других гармоничный аспектов. Поэтому месяц исключительно благоприятен для деловой активности, а в третьей декаде ожидаются или крупные успехи или особенно удачные условия для работы. Влияние напряжённых аспектов будет кратковременным.

В основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами оно окажется заметным 14 – 15 сентября (выходные). В эти дни рекомендуется не работать или хотя бы не принимать никаких решений. В первой декаде при работе с партнёрами у Тельцов могут быть кратковременные затруднения, которые не повлияют на успешную в целом работу.

Прогноз по финансовой сфере тоже большей частью положительный. Сложности ожидаются только 12 – 13 сентября. В эти дни сразу два напряжённых аспекта Марса – с Венерой и Меркурием – создадут сложности при решении финансовых вопросов. В этот момент не следует принимать самостоятельных решений и не рекомендуется принимать участие в спорах. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный. Некоторые затруднения возможны 2, 20, 23 и 25 – 26 сентября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 14 – 15 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение оценивается положительно, но некоторые трудности ожидаются 3, 4 и 14 сентября.

У Тельцов-женщин определяющую роль в астрологическом фоне сентября будет играть напряжённый аспект Сатурна с Меркурием. Кроме того, напряжённые аспекты ближних планет – Меркурия, Венеры и Марса – почти полностью нейтрализуют положительное влияние гармоничных аспектов. В результате, в сентябре Тельцам предстоит противодействовать разнообразным трудностям и проблемам в течение всего месяца. Прогноз по основной работе полностью отрицательный. Вероятны сложности в отношениях с руководством или коллегами. Неблагоприятный период с точки зрения карьерного роста. Рекомендуется отложить сложные задачи, не принимать участия в трудных переговорах, совещаниях, разрешении спорных вопросов. В сентябре желательно снизить свою деловую активность.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже не настраивает на энергичную деятельность: ситуация начнёт выправляться только с 26 сентября, а до этого Тельцам не рекомендуется заниматься чем-либо серьёзным. Также этот месяц не подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Финансовая деятельность тоже на весь сентябрь не рекомендуется: прогноз негативный. Только сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами гороскоп характеризует положительно – но за исключением промежутков: 1 – 2, 15 – 17 и 25 – 27 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 15 – 17 и 25 – 26 сентября.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом благоприятный, но ожидаются сложности 10 – 11, 17 – 19 и 25 – 28 сентября. Материальное положение неустойчивое, до третьей декады преимущественно благополучное (кроме 14 – 15 сентября), а с 20 – 21 числа неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Тельцов-мужчин прогноз по всем видам деятельности положительный. Небольшие кратковременные затруднения возможны при работе с местными партнёрами.

У Тельцов-женщин отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в основной работе сложности ожидаются 14 – 15 сентября. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 12 – 13 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

У Тельцов-женщин, кроме 15 – 17 сентября, положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам остаётся отрицательным.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются в промежутки 23 и 25 – 26 сентября. Прогноз по остальной деятельности положительный.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе и финансовой деятельности отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами улучшится с 26 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутка 25 – 26 сентября.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в сентябре по-прежнему состоит из негативных аспектов Нептуна с Меркурием, Плутона с Венерой, а также Юпитера с Меркурием и Плутона с Нептуном. Для любой собственной активности Близнецов ситуация остаётся неблагоприятной. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами.

У Близнецов будут возникать трудности в общении с коллегами, руководством, окружающими людьми, близкими. В течение всего месяца будут сохраняться обстоятельства, препятствующие проявлению инициативы и принятию на себя ответственности, для выполнения одиночной, самостоятельной работы. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 5 сентября, когда будет действовать гармоничный аспект Юпитера с Марсом. А затем прогноз становится резко негативным, и до конца месяца никакая активность в этой сфере не рекомендуется.

Прогноз по финансовой деятельности почти такой же: на 1 – 5 сентября гороскоп показывает успех, а дальше в основном неудачи. Отдельные разовые операции возможны 9 – 10, 16, 23 – 25 сентября. В целом, в сентябре Близнецам лучше проявлять минимальную активность и в принятии решений полагаться на своих коллег.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 6 сентября отрицательный, а далее в основном благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин прогноз в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Наиболее заметны в астрологическом фоне аспекты Плутона с Нептуном и Ураном, которые будут влиять на Близнецов негативно. Близнецам будут невыгодны происходящие изменения, их интерес в этот период состоит в сохранении стабильности, но они не смогут влиять на ситуацию, и им придётся приспосабливаться к переменам. Но в этом они окажутся недостаточно эффективными. Вообще, им следует отказаться от инициативы, и постараться находиться в стороне от важных, значимых событий. Рекомендуется снизить активность до минимума.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей преимущественно отрицательный. Небольших успехов Близнецы могут достичь в промежутки 8 – 10 и 19 – 22 сентября. По всей видимости, эти успехи будут связаны с сотрудничеством с далёкими деловыми партнёрами, поскольку прогноз для этой деятельности практически такой же: промежутки 8 – 10 и 19 – 22 сентября отмечены как успешные, а остальные дни характеризуются как неудачные.

Взаимодействие с местными партнёрами, по гороскопу, будет неустойчивым: благополучные периоды будут резко переходить в неудачные, и наоборот. Проблемы ожидаются 1, 7, 13 – 15, 21 – 24 и 30 сентября. Прогноз по финансовой деятельности до 18 сентября отрицательный, но затем начнёт действовать гармоничный аспект Юпитера с Марсом, и далее до конца месяца гороскоп оценивает положение как благоприятное.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Близнецов-мужчин практически полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности до 6 сентября благоприятный, а затем негативный.

У Близнецов-женщин негативно оценивается основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами, кроме 1 и 7 сентября, положительный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по всей деятельности – основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности – отрицательный.

У Близнецов-женщин в основной работе положительно оцениваются 19 и 20 сентября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 13 – 15 сентября. Прогноз по финансам положительный только на 18 – 20 сентября. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только 18 – 19 сентября.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин всё остаётся по-прежнему: все деловая активность характеризуется негативно. В сфере финансов небольшие успехи возможны в промежуток 23 – 25 сентября.

У Близнецов-женщин полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности. Остальная работа оценивается негативно.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на сентябрь преимущественно положительный, хотя ситуация во второй половине месяца начнёт ухудшаться, так как там, ближе к третьей декаде, станет преобладать влияние напряжённых аспектов Меркурия и Венеры. Но в течение первых двух декад прогноз благоприятен для работы, и Раки вполне могут успеть выполнить всё, что планировали. Также гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности, поэтому Раки могут выбирать подходящий сценарий действий в каждой текущей ситуации.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до третьей декады положительный, но в выходные 14 – 15 сентября заниматься работой не следует: в этот момент Солнце, Меркурий и Венера будут действовать против Раков. С 20 числа ситуация станет преимущественно неблагоприятной, хотя и не катастрофичной. Ракам придётся прилагать больше усилий для выполнения работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым, а с 14 числа в этом направлении Раки будут сталкиваться с различными трудностями, что сделает ситуацию не очень желанной. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в целом положительный, но в промежуток 20 – 27 сентября положение ухудшится.

Влияние напряжённых аспектов Меркурия и Венеры ухудшит способности Раков и вырастет вероятность ошибочных решений. Поэтому всю важную работу лучше перенести на другие дни. Прогноз по финансам благоприятный на весь месяц, за исключением промежутка 25 – 26 сентября.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 14 – 15 и 21 – 24 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное до 23 сентября.

У Раков-женщин в профессиональном плане прогноз на сентябрь благоприятный. Астрологический фон будет состоять в основном из гармоничных аспектов ближних и дальних планет. Напряжённые аспекты смогут проявить себя только ближе к концу месяца, но их влияние будет не очень сильным – в этот период отрицательно себя проявит Венера, привнося в отношения с окружающими некоторые неприятные моменты. Ракам нужно будет проявить сдержанность в оценках и действиях, а также избегать ненужных споров.

Прогноз по выполнению основной работы положительный до 26 сентября. До этой даты почти весь месяц Раки будут получать поддержку Юпитера, который поможет успешно использовать и собственные качества Раков, и благоприятные обстоятельства, и возможности других людей. Можно значительно продвинуться в делах (понадобится личная инициатива и активность).

Такой же прогноз гороскоп даёт и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, следовательно, у Раков в сентябре окажется широкий диапазон выбора. С 26 числа не рекомендуется начинать новое дело: высока вероятность ошибиться с оценкой перспектив или применить неподходящие средства. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучная, кроме промежутка 21 – 24 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный до 20 сентября, а затем отрицательный. Материальное положение благополучное, но 14 сентября возможны неприятности.

В первой декаде сентября у Раков-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения возможны 7 и 8 сентября.

У Раков-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной работы, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, сфере финансов.

Во второй декаде у Раков-мужчин сложности в основной работе ожидаются в выходные 14 – 15 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный, а по работе с далёкими деловыми партнёрами – положительный (кроме 20 сентября). Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

У Раков-женщин сохраняется положительный прогноз по всей деятельности, но 14 сентября не следует выполнять каких-либо финансовых операций.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп преимущественно негативно оценивает основную работу, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности, кроме 25 – 26 сентября, положительный.

У Раков-женщин с 26 сентября отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на сентябрь в профессиональном плане по-прежнему неблагоприятный. В астрологическом фоне свои позиции сохраняют напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Нептуна с Юпитером. Кроме того, в течение всего месяца на Львов будет воздействовать неприятный аспект Сатурна с Ураном. Всё вместе создаст крайне неблагоприятную для работы атмосферу, в которой у Львов будут проблемы и с собственными возможностями, и с деловыми отношениями с коллегами, партнёрами и окружающими, и обстоятельства тоже будут складываться против них.

Гороскоп показывает, что личная инициатива, любые собственные попытки преодолеть негатив окажутся или бесполезными, или вредными. Но также и коллективная деятельность не будет в этом месяце успешной или, во всяком случае, будет идти с большими проблемами.

Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц. Негативно оцениваются командировки, дальние поездки, а также обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Период не подходит для ведения переговоров заключения контрактов, соглашений, начала новой деятельности. Рекомендуется снизить активность до минимума. Прогноз по финансам преимущественно благоприятный. Не рекомендуется заниматься финансами в первой декаде, а также 14 – 15 и 22 – 23 сентября.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 8 сентября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение в первой декаде неустойчивое, а далее благополучное, за исключением 14 – 15 и 22 – 23 сентября.

У Львов-женщин картина противоположная и, можно сказать, парадоксальная. В астрологическом фоне значительное место займут напряжённые аспекты ближних и дальних планет, из-за чего у Львов должны возникнуть проблемы личного характера, произойти дезориентация в окружающем пространстве, упадок сил и способностей, невозможность эффективно действовать. Однако гороскоп прогнозирует успех в работе, и, кроме того, рекомендует взять инициативу в свои руки, и действовать самостоятельно.

В то время как прогноз по коллективной работе оказывается полностью негативным. И получается, что там, где Львы будут контролировать ситуацию лично, и прилагать усилия лично, у них всё будет получаться, как надо. А там, где распоряжаются другие люди (или ситуация формируется внешними факторами и обстоятельствами) прогноз для Львов резко отрицательный. Следовательно, в важных для себя сферах Львам не следует передоверять дела кому-либо, а также нежелательно участвовать в коллективной деятельности.

По гороскопу, положение будет таким: прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно положительный. Некоторые (небольшие) затруднения возникнут 14, 18, 24, 28, 30 сентября. Наиболее благоприятное время для работы – первая половина месяца – до 14 числа. Прогноз по финансовой деятельности полностью негативный. Львам не следует проводить финансовые операции под свою ответственность. Также полностью отрицательный прогноз по карьерному росту и положению. Рекомендуется сторониться всего официального.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходят промежутки: 2 – 3 и 8 – 10 сентября.

У Львов-женщин положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам негативный.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся отрицательным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный, кроме промежутка 14 – 15 сентября.

У Львов-женщин, кроме 14 и 18 сентября, прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный. Финансовая деятельность характеризуется как неудачная.

В третьей декаде у Львов-мужчин по-прежнему отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный, а финансовая деятельность характеризуется как успешная, не считая 22 – 23 сентября.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения ожидаются 24, 28 и 30 сентября. Прогноз по финансам отрицательный.

Дева

У Дев-мужчин в астрологическом фоне сентября положительно себя покажут гармоничные аспекты Урана с Луной и Нептуна с Плутоном, но негативно повлияет на их профессиональную деятельность Сатурн в аспекте с Нептуном. При этом положение станет таким, что Девы своими усилиями ни на что существенно повлиять не смогут, но некие внешние факторы и обстоятельства всё решат за них.

Со стороны Урана и Плутона Девы могут рассчитывать на благоприятные для себя изменения, а Сатурн, наоборот, будет всё тормозить, замораживать и расстраивать. Гороскоп не рекомендует Девам предпринимать какие-либо собственные действия для преодоления препятствий, созданных Сатурном. Также и коллективная работа в этом месяце будет неудачной или заведёт в тупик. Девам следует двигаться туда, куда их направляют обстоятельства, и ни в коем случае не пытаться реализовать идеи, неожиданно пришедшие в голову.

Под воздействием обманчивого Нептуна, они могут совершить серьёзную ошибку. Гороскоп положительно оценивает основную работу Дев. Здесь только на 14 сентября (суббота) прогноз отрицательный. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном благоприятный. Некоторые затруднения возможны тоже в выходные 14 – 15 сентября, и ещё в промежуток 22 – 24 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности на весь месяц отрицательный. Рекомендуется все дела отложить.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 18 – 20 и 29 – 30 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков: 3 – 5, 14 – 15 и 22 – 24 сентября. Материальное положение благополучное, кроме промежутков: 14 – 15 и 22 – 24 сентября.

У Дев-женщин в астрологическом фоне останется на весь месяц негативный аспект Сатурна с Нептуном, который продолжит препятствовать сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Сатурн не позволяет начать или развивать отношения с далёкими партнёрами, поэтому следует остерегаться дальних поездок, командировок. Нежелательно заключать договоры и начинать совместную деятельность, возможны ошибки в расчётах, переоценка своих сил, а также не исключается обман со стороны партнёров. Одиночная деятельность в этом месяце не рекомендуется, в коллективной работе не следует проявлять инициативу, предлагать коллегам собственные идеи и решения.

Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, при этом первая половина месяца подходит для работы лучше. Сложности ожидаются 14, 20 и 22 – 24 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же, некоторые затруднения ожидаются 14, 18 – 19 и 22 – 24 сентября. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, но в промежуток 17 – 19 сентября Девы рискуют проявить легкомыслие или самоуверенность. Лучше на это время от проведения операции отказаться. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 16 сентября благоприятный, а затем отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Дев-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Дев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в выходные 14 – 15 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности остаётся негативным.

У Дев-женщин в основной работе некоторые трудности возможны 14 и 20 сентября, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежутки 14 и 18 – 19 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 17 – 19 сентября.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 22 – 24 сентября. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 22 – 24 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами по-прежнему негативный.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне сентября по-прежнему сохраняют свои позиции негативные аспекты Сатурна – с Солнцем и Ураном. Первый из них отрицательно повлияет на сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Весы столкнутся с внешними неблагоприятными обстоятельствами, а также им будет сложно найти взаимопонимание с окружающими.

В течение всего месяца не рекомендуется обращаться в официальные органы, юридические организации и вышестоящие инстанции. Второй аспект отразится на отношениях с коллегами и руководством. Месяц не подходит для коллективной работы и продвижения в карьере. Весам следует избегать конфликтов, не принимать участия в обсуждении острых вопросов. Гороскоп даёт положительный прогноз по работе в одиночку.

Выполнение основных профессиональных обязанностей в сентябре будет идти успешно. Есть только два промежутка, когда Весы столкнутся с проблемами. Это выходные 14 – 15 сентября и 22 – 24 сентября. В выходные не рекомендуются деловые визиты (и вообще обсуждение рабочих вопросов), а во втором случае Весы скорей всего потратят время на бесполезную идею. Такой же прогноз гороскоп даёт по сфере финансов, из чего следует, что трудности возникнут в связи с денежными вопросами. Следует остерегаться потерь. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин негативный аспект Сатурна с Ураном отрицательно повлияет на выполнение основных профессиональных обязанностей: гороскоп даёт плохой прогноз практически на весь сентябрь. У Весов возникнут сложности в отношениях с коллегами и руководством. Возможны неудачные попытки обновления производства (сентябрь не подходит для этого).

Гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность Весов, и рекомендует работать в одиночку. Также отрицательно характеризуется финансовая сфера. Весам в течение всего месяца следует избегать ответственности при решении соответствующих вопросов. Положительно характеризуется взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Возможна успешная деловая поездка, командировка. Период подходит для заключения договора, взаимовыгодного сотрудничества. В промежуток 27 – 28 сентября не рекомендуется принимать решение, особенно финансовое. Лучше перенести всё на другой день.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном благоприятный. Затруднения возникнут 14 – 15 и 22 – 24 сентября. Не рекомендуется в эти дни решать деловые вопросы, встречаться с партнёрами, начинать новое дело.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 14 – 15 и 22 – 24 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение оценивается положительно, но тоже за исключением промежутков 14 – 15 и 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Весов-мужчин положительно оцениваются основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин положительный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, и отрицательный прогноз по основной работе и сфере финансов.

Во второй декаде у Весов-мужчин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и финансовой деятельности сложности ожидаются 14 – 15 и 22 – 24 сентября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин по-прежнему положительный прогноз по сотрудничеству с местными (кроме 14 – 15 сентября) и далёкими деловыми партнёрами, и отрицательный прогноз по основной работе и сфере финансов.

В третьей декаде у Весов-мужчин гороскоп снова даёт полностью положительный прогноз сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и сфере финансов затруднения возможны 22 – 24 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Весов-женщин благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными деловыми партнёрами сложности возникнут обнаружиться 22 – 24 сентября. Прогноз по основной работе и сфере финансов отрицательный.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на сентябрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне сентября преобладают гармоничные аспекты. Некоторое напряжение время от времени будет создавать Венера, что отразится на деловых отношениях с коллегами, но серьёзных затруднений не предвидится. Несмотря на небольшие сложности, гороскоп рекомендует в сентябре заниматься исключительно коллективной работой. Одиночная, самостоятельная деятельность окажется неудачной.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный. Затруднения возникнут в промежутки 14 – 15 и 22 – 24 сентября. В эти дни не рекомендуется решать деловые вопросы, встречаться с партнёрами, начинать новое дело. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже преимущественно благоприятный. Здесь негативно оцениваются 1, 14 – 15 и 28 – 29 сентября. Деловые встречи лучше перенести на другие дни.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами сначала будет идти с некоторыми затруднениями, но с 19 числа все проблемы окажутся решёнными и работа наладится. Прогноз по финансам благоприятный, с улучшением к концу месяца.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые до 25 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин негативный аспект Плутона с Нептуном продолжит создавать препятствия внешнего и крупномасштабного характера. Из-за этого у Скорпионов не заладится работа с коллегами, но одиночную деятельность гороскоп рекомендует им полностью исключить: на весь месяц прогноз отрицательный. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный, возможны лишь разовые и кратковременные успехи.

Период не подходит для начала новой большой работы, реализации серьёзных, ответственных задач. Лучше в сентябре снизить активность до минимума. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как в целом успешное, хотя 14 – 15 и 22 – 24 сентября Скорпионы столкнутся с трудностями. Если на эти дни запланированы какие-то важные дела или встречи, то их лучше перенести. Также не рекомендуется в эти дни начинать новую работу.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Аспект Плутона с Нептуном будет создавать множество помех в этой сфере деятельности, особенно нежелательны командировки, дальние поездки.

Прогноз по финансовой деятельности положительный: здесь только 1 и 29 сентября не рекомендуется решать финансовые вопросы, в остальные дни работа будет идти успешно.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 14 – 15 и 22 – 24 сентября может возникнуть напряжение. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 14 – 15 и 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается преимущественно отрицательно.

У Скорпионов-женщин негативный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 7 – 10 сентября. Положительно оцениваются взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность (кроме 1 сентября).

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов затруднения возникнут 14 – 15 сентября, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – 12 и 18 сентября.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 14 – 15 сентября. Прогноз по сфере финансов благоприятный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин преимущественно благоприятный прогноз для основной работы (кроме 22 – 24 сентября). Полностью положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 28 – 29 сентября.

У Скорпионов-женщин негативно оцениваются основная работа и

сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 22 – 24 сентября. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

Стрелец

Сентябрь у Стрельцов-мужчин в профессиональном плане, по прогнозу, будет скорей неудачным. Во всяком случае, они столкнутся с разнообразными помехами в работе, которые потребуют дополнительных сил и времени. В астрологическом фоне сентября значительное воздействие на Стрельцов будут оказывать напряжённые аспекты ближних планет – Меркурия, Венеры и Марса, причём часто эти аспекты будут действовать вместе, усиливая негативный эффект. Поэтому прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на сентябрь почти полностью отрицательный. Гороскоп положительно характеризует только 1, 5 – 6 и 8 сентября, а на остальные дни прогнозирует разнообразные сложности. Учитывая, что прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности тоже отрицательный, Стрельцам лучше свести свою деловую активность к минимуму, работая в коллективе на вторых ролях.

Также почти полностью отрицательно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Здесь положительно оценивается только 1 и 6 – 9 сентября. Период не подходит для командировок, дальних поездок, начала совместной деятельности. Работа с местными партнёрами будет идти лучше, но сложности всё равно возникнут 7 – 9, 14 – 15 и 19 – 24 сентября.

Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 4 сентября негативный, а затем положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин прогноз на сентябрь не очень благоприятный. В течение всего месяца на них продолжит воздействовать негативный аспект Сатурна с Нептуном, который создаст помехи для проявления интеллектуальных и творческих способностей Стрельцов. Нептун будет стремиться сбить с толку Стрельцов, поэтому в работе со сложной информацией вероятны ошибки. Кроме того, Стрельцы могут испытывать иллюзии насчёт успешности своих рабочих планов и неверно оценивать своих деловых партнёров.

Гороскоп даёт полностью негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Также отрицательно оценивается одиночная, самостоятельная деятельность Стрельцов. Поэтому им в сентябре следует снизить свою деловую активность и по возможности избегать ответственности. Кроме того, им не рекомендуются командировки дальние поездки.

Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами примерно одинаковый. Наилучшее время для работы – первая половина сентября, точней, период до 14 числа. Затем в работе постоянно будут возникать помехи, так что благоприятными для работы окажутся только промежутки 16 – 18 и 24 – 28 сентября.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 сентября благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь месяц отрицательный. Материальное положение до 14 сентября благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 7 – 9 сентября. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по финансам. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 14 – 15 и 19 – 20 сентября. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются отрицательно.

У Стрельцов-женщин прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью негативный, а по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – преимущественно негативный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В работе с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 21 – 24 сентября. Прогноз по финансам благоприятный.

У Стрельцов-женщин сохраняется полностью отрицательный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, и преимущественно отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами.

Козерог

Прогноз на сентябрь у Козерогов-мужчин в профессиональном плане скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне продолжит своё действие негативный аспект Сатурна с Нептуном, влияющий на работу с далёкими деловыми партнёрами и сферу финансов. Из-за него прогноз по обоим видам деятельности отрицательный до конца месяца. Период не подходит для командировок, дальних поездок, заключения контрактов, совместной работы и изучения сложной информации. Кроме того, гороскоп даёт резко отрицательный прогноз для самостоятельной, одиночной деятельности. Не рекомендуется проявлять деловую активность, брать на себя ответственность в коллективной работе.

Основная профессиональная деятельности и сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будут идти сложно. Относительно подходящей для работы будет лишь первая декада, до 10 сентября. Затем, начиная с этой даты и до 29 сентября, Козероги будут сталкиваться со значительными трудностями, так что в сентябре им лучше отказаться от ответственной деятельности, и перенести всю важную работу на другие периоды. При отсутствии инициативы и чрезмерной активности положение Козерогов на работе останется преимущественно благополучным, возможно, даже улучшится.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин прогноз на сентябрь почти такой же, как у мужчин, но немного лучше. Негативный аспект Сатурна с Нептуном тоже сыграет свою отрицательную роль, испортив сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Козерогам, в связи с этим, рекомендуется перенести все задачи в указанных сферах деятельности на более поздние периоды. Также им не следует отправляться в командировки, дальние поездки. Учитывая обманчивую сущность Нептуна, необходимо будет более тщательно исследовать планы и проекты, которые невозможно отложить. Вероятно, они содержат ошибки и неоправданные ожидания.

Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Затруднения ожидаются только в выходные 14 – 15 сентября и в промежуток 22 – 24 сентября. Не рекомендуется в эти дни обсуждать деловые вопросы, вступать в споры, начинать новое дело, изучать сложные проекты, расчёты. Месяц благоприятен для продвижения в карьере, но нужно учесть, что гороскоп даёт негативную оценку одиночной, самостоятельной работе, и коллективной деятельности. Вероятны сложности в отношениях с коллегами. Требуется осторожность.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутков 14 – 16, 22 – 24 и 29 – 30 сентября. Материальное положение благополучное, за исключением 14 – 16 и 22 – 24 сентября.

В первой декаде сентября у Козерогов-мужчин преимущественно благоприятный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно.

У Козерогов-женщин тоже положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами, и отрицательный прогноз по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный, а по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – полностью негативный.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, кроме 14 – 15 сентября, а по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами – негативный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин прогноз прежний: основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается преимущественно негативно, а финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами – полностью негативно.

У Козерогов-женщин отрицательный прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и положительный – по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, за исключением 22 – 24 сентября.

Водолей

У Водолеев-мужчин прогноз на сентябрь в профессиональном плане скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне будут присутствовать негативные аспекты Сатурна с Меркурием и Нептуном, а также многочисленные напряжённые аспекты ближних планет. В связи с этим гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Возможно вмешательство в работу масштабных внешних факторов, с которыми Водолеи будут не в состоянии справиться.

Также гороскоп отрицательно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Водолеев. В сентябре им следует работать в коллективе, на вторых ролях, не проявляя инициативы. Также полностью негативно гороскоп характеризует взаимодействие Водолеев с местными деловыми партнёрами. Они могут столкнуться с нехваткой информации, с получением ложной информации, в любом случае гороскоп указывает на сложности в деловых контактах. Скорей всего им придётся перенести важные дела на более поздний период.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный только до 7 сентября, а далее до конца месяца никаких успехов не предвидится. Поэтому никакой длительной работы на этот месяц лучше не планировать. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на весь сентябрь. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 14 сентября благополучное, а далее неустойчивое.

У Водолеев-женщин прогноз на сентябрь в профессиональном плане неблагоприятный. В астрологическом фоне по-прежнему значительное место займут негативные аспекты Плутона с Венерой и Сатурном, и Сатурна с Нептуном. Они негативно повлияют на деловые качества и интеллектуальные способности Водолеев, а также создадут внешние помехи для работы, с которыми Водолеи не смогут справиться. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей.

Гороскоп в целом негативно характеризует и одиночную, и коллективную деятельность Водолеев. Поэтому им не рекомендуется проявлять значительную активность, а также начинать новый проект. Также негативно гороскоп оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Решение финансовых вопросов лучше отложить или передоверить другим.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный. Некоторые затруднения ожидаются 14 и 20 – 24 сентября. В начале 20-х чисел сентября на Водолеев будет воздействовать целое скопление напряжённых аспектов, поэтому начинать важное дело в это время нежелательно.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 20 – 23 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 1 – 6 сентября. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся положительным прогноз по сфере финансов. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Водолеев-женщин, за исключением 14 и 20 сентября, положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин прогноз по финансовой деятельности остаётся положительным, а по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами – отрицательный.

У Водолеев-женщин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 21 – 24 сентября. Прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

Рыбы

Прогноз на сентябрь у Рыб-мужчин не очень благоприятный, хотя и не катастрофический. В астрологическом фоне будут присутствовать напряжённый аспект Урана с Юпитером, а также негативные аспекты ближних планет – Марса, Венеры, Меркурия.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами относительно благоприятный на первую половину месяца, до 14 сентября, а далее в основном неудовлетворительный. Рыбы столкнутся с трудностями в промежутки 14 – 18 и 22 – 28 сентября, и во втором промежутке они попадут под действие неблагоприятных внешних факторов, из-за которых, вдобавок, у них может возникнуть конфликт с руководством. В этот момент им лучше не проявлять инициативу и не пытаться улучшить положение (а также не обращаться за помощью к руководству). Вообще, в третьей декаде деловую активность Рыбам следует снизить до минимума, всю важную работы желательно выполнить в первые две декады.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный: здесь только 4 – 5 сентября, из-за Марса, может вспыхнуть кратковременный конфликт, а в остальное время работа будет идти успешно. Прогноз по финансам тоже благоприятный. Сложности ожидаются 4 – 5, 15 – 17 и 25 – 26 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в первой половине месяца скорей благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением 4 – 5, 14 – 17, 22, 25 – 26 сентября.

У Рыб-женщин в гороскопе на сентябрь тон задают напряжённые аспекты Солнца и ближних планет. В первую очередь они создадут помехи в основной профессиональной деятельности, но также повлияют и на отношения с партнёрами, и на финансовую деятельность. Поэтому в сентябре не рекомендуется начинать новый крупный проект, проводить какие-либо важные преобразования в работе. Лучше потратить усилия на сохранение своего положения или, возможно, даже на продвижение в карьере (для этого, судя по гороскопу, хорошо подходят первые две декады).

При работе с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются в промежутки 3 – 6, 14 – 15 и 22 – 24 сентября. На эти дни лучше не планировать важные деловые встречи, а также не начинать совместную работу. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный на первые две декады, а в третьей возникнут сложности, поэтому рекомендуется успеть закончить работу до этого момента. Финансовая деятельность будет неустойчивой, затруднения ожидаются регулярно: 1 – 4, 8 – 12, 14 – 15, 21, 24, 27 – 30 сентября. В связи с этим от Рыб потребуется внимательность.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 3 – 6 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 1 – 6 и 19 – 22 сентября. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

В первой декаде сентября у Рыб-мужчин относительно благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере сложности ожидаются 4 – 5 сентября, и такой же прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами.

У Рыб-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное. В финансовой сфере трудности ожидаются 1 – 4 и 8 – 10 сентября.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов неблагоприятные условия возникнут 15 – 17 сентября. В основной работе затруднении возникнут 14 – 18 сентября, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 14 – 17 сентября.

У Рыб-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой сфере сложности ожидаются 11 – 12 и 14 – 15 сентября. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 14 сентября. Прогноз по основной работе отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой сфере затруднения ожидаются 25 – 26 сентября. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный.

У Рыб-женщин прогноз по всем видам деятельности преиму

Москва, Денис Вербицкий

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