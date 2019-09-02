Три южноуральских города вошли в число самых грязных в России

Челябинск оказался среди самых грязных городов России – такую оценку южноуральской столице дали сами жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. Исследование показало, что по оценкам чистоты лидирует город Губкин (Белгородская область), а среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан.

Самым грязным оказался Архангельск.

Челябинцы оценили чистоту своих дворов и улиц на 5 баллов из 10. По этому показателю город занял 161-е место в общем рейтинге и 3-е место с конца среди городов-миллионников (самыми чистыми оказались Москва, Краснодар и Казань). Хуже обстоят дела только в Омске.

Аналитики поставили ниже еще и Волгоград, но средний балл там такой же, как в Челябинске. При этом если волжский город за год улучшил оценку на 0,4 балла, то Челябинск ухудшил на 0,3.

Отметим, что областной центр оказался не самым грязным городом в регионе. Согласно оценке жителей, хуже всего обстоят дела в Копейске – с оценкой 4,2 из 10 спутник Челябинска занял 190-е место. Златоуст расположился на 178 строчке: горожане оценили чистоту на 4,7, за год оценка снизилась на 1,1 балла.

Миасс по порядку на улицах значительно обошел Челябинск и встал на 127 место, однако за год уровень чистоты снизился на 0,4 – до 5,7 балла.

А самым чистым городом Южного Урала оказался Магнитогорск – местные жители оценили состояние городских территорий на 6,5 балла, что позволило занять в рейтинге 54 место и почти догнать Санкт-Петербург.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.09.19

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