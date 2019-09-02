Южноуральцы, летевшие в Турцию, застряли в аэропорту на восемь часов

Из-за технических проблем рейс «Челябинск – Анталья» застрял в аэропорту.

Как передает корреспондент «Новый День», пассажиры рейса «Челябинск – Анталья» авиакомпании «Red Wings» вынуждены были ждать вылета более восьми часов.

«А-321» должен был вылететь сегодня в 1:40. Однако, сначала вылет отложили до 5:00, затем – до 9:00. Вылетел борт в итоге в 10:17.

По данным пресс-службы аэропорта, причиной хадержки стала техническая неполадка.

Напомним, 20 августа южноуральцам также не удалось вовремя вылететь в Анталью, в тот раз из аэропорта «Магнитогорск». Тогда из-за технических проблем пассажирам авиакомпании «Азур Эйр» пришлось ждать вылета почти 12 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.09.19

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