Каждый десятый клиент ростовщиков идёт в кабалу ради сборов детей в школу

Каждый десятый клиент микрофинансовых организаций берёт кредит, чтобы собрать ребёнка в школу.

Как передает корреспондент «Новый День», жители России всё чаще обращаются в микрофинансовые организации для того, чтобы собрать ребёнка в школу. Об этом пишет telegram-канал «Экономика».

«Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей. В среднем в этом году на их долю приходится порядка 7-8% от общего числа займов», – рассказали авторы канала.

По оценкам экспертов, эта сумма сопоставима со средними расходами родителей на подготовку школьника к учебному году (9-10 тысяч рублей). Правда, этих денег хватает лишь на минимальный пакет покупок. В действительности, «корзина первоклассника» обходится в среднем в 15-25 тысяч рублей в зависимости от региона.

В абсолютном значении в 2019 году порядка 145 тысяч займов было взято на эту цель, что больше показателя 2018 года почти на 21%, констатируют авторы «Экономики».

Челябинск, Виктор Елисеев

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