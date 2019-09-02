В Челябинске стартует большой хоккейный сезон: болельщиков развезут автобусы

Болельщиков ХК «Трактор» после домашних игр будут ждать автобусы.

Сегодня, 2 сентября, ХК «Трактор» проведёт первый матч регулярного чемпионата КХЛ. На домашней арене «чёрно-белые» встретятся с подмосковным «Витязем».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по окончании матча любителей хоккея будут ждать автобусы четырех маршрутов:

№4 Ледовая арена «Трактор» – ЮУрГУ – ул. Мамина;

№31 Ледовая арена «Трактор» – Комсомольский проспект – ЧМК;

№64 Ледовая арена «Трактор» – ул. Бр. Кашириных – ж/д вокзал;

№81 Ледовая арена «Трактор» – ул. Доватора –ул. Энергетиков – ул. Чистопольская.

«Автобусы будут развозить болельщиков после окончания домашних матчей ХК «Трактор» 2019/2020, которые проходят в будние дни, поскольку именно они наиболее востребованы у любителей хоккея», – пообещали в мэрии.

Стоимость проезда 23 рубля, оплатить проезд можно также транспортной картой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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