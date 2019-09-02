Бойцы Росгвардии открыли огонь в стычке с южноуральцами

В Челябинской области Росгвардия задержала вооруженных ножами мужчин.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел вечером 1 сентября в Бредах на улице Спартака.

По данным пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области, тревожный сигнал поступил около 17:30. В одном из дворов частного сектора двое вооруженных мужчин угрожали находившимся на улице людям. К моменту прибытия росгвардейцев на месте уже был участковый уполномоченный полиции, пытавшийся урезонить нетрезвых дебоширов.

Однако ни уговоры стража порядка, ни прибытие экипажа Росгвардии не успокоили нетрезвых южноуральцев. Один из них вышел на улицу и направился в сторону чем-то не понравившегося ему прохожих. Лишь после того, как сотрудник Росгвардии выстрелил в воздух, дебошир бросил нож.

Но и на этом противостояние не закончилось. Как только мужчина бросил нож, его приятель решил выяснить отношения уже со стражами порядка, бросившись с ножом в руках к одному из росгвардейцев. Только ещё один выстрел в воздух охладил пыл нетрезвого брединца.

Оба мужчины были доставлены в отдел МВД по Брединскому району. Как выяснилось, один из дебоширов неоднократно судим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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