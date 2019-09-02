В Челябинске массово воруют запрещающие знаки

В Челябинске стали невероятны популярны знаки «купание запрещено».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за лето исчезло 11 подобных знаков, установленных в местах, где челябинцы любят отдыхать, но контролирующие органы по различным причина не рекомендуют купаться.

Следов похищенных знаков найти не удалось. Выяснить, зачем их воруют – тоже.

В следующем году городские власти намерены «принять антиванадальные меры», но в чем они будут выражаться, пока не придумали.

Напомним, всего в Челябинской области насчитывается 7 тысяч водоемов, но минувшим летом официально были открыты только 175 пляжей.

Челябинск, Павел Зварзин

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