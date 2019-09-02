Южноуральского чиновника, пойманного с четвертью миллиона в карманах, отправили в СИЗО

Чиновника мэрии Верхнего Уфалея, попавшегося на взятке, отправили под стражу.

Как сообщил ранее «Новый День», 29 августа в Челябинске инженер отдела администрации Верхнего Уфалея был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 250 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на получение взятки. Впрочем, ряд источников предполагают, что чиновник мог быть лишь «курьером», и взятка предназначалась для более крупной фигуры в мэрии.

В субботу, 31 августа, Калининский район рассмотрел ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения и постановил заключить его под стражу до 29 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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