Глава южноуральского села ответит за преднамеренное банкротство предприятия и присвоение денег

Дело главы Фершампенуаза о присвоении средств и преднамеренное банкротство МУПа.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главы Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района, обвиняемого в присвоении и преднамеренном банкротстве.

По данным следствия, в 2017 года чиновник подписал акты приемки работ по невыполненным муниципальным контрактам по ремонту переезда и моста, обустройству колодцев для скважин. Полученные на эти работы средства в сумме свыше 250 тысяч рублей мужчина присвоил.

Кроме того, в период 2015-2016 годов чиновник, действуя от имени учредителя МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз», зная о наличии большой кредиторской задолженности у предприятия, заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. В результате основные средства предприятия сократились на сумму более 10 млн рублей, что повлекло невозможность погашения кредиторской задолженности.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СКР внесено представление председателю Совета депутатов Фершампенуазского сельского поселения об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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