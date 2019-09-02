Затерянные во времени: лидер южноуральских «единороссов» поздравил челябинцев не с тем праздником

Главный челябинский «единоросс», выступая перед родителями и школьниками, перепутал праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Законодательного собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш опозорился на школьном празднике, посвящённом Дню знаний.

Главный челябинский «единоросс» приехал сегодня, 2 сентября, в одну из школ областного центра для участия в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний. Однако, во время выступления г-на Мякуша что-то пошло не так, и он поздравил собравшихся... с 1 мая.

Наблюдатели тут же вспомнили, что на заседании Челябинского заксобрания, проходившем на прошлой неделе, спикер южноуральского парламента перепутал пункты повестки и поставил на голосование не тот законопроект. Между тем, в кулуарах давно уже шепчутся по поводу того, «второй человек в области» уже начинает путать имена людей и забывать события.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.09.19

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