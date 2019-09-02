А чего тянуть? Мэр Златоуста подал в отставку

Глава Златоуста Вячеслав Жилин заявил о сложении полномочий.

Как передает корреспондент «Новый День», мэр третьего по величине города Челябинской области не стал дожидаться результатов референдума о доверии, назначенного на 8 сентября, и досрочно подал в отставку. Со специальным заявлением градоначальник должен выступить сегодня в вечернем эфире муниципального телеканала «Злат ТВ».

Напомним, на прошлой неделе в ходе визита в Златоуст врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу чиновников по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой и газификации посёлка Закаменский. К тому же, в городе сложилась катастрофическая ситуация с задолженностью за газ перед компанией НОВАТЭК, которая достигла 500 миллионов рублей. При этом жители города исправно платили за коммунальные ресурсы. Однако, попав на счета коммунальных компаний, деньги испарялись в неизвестном направлении. Некоторые горожане подозревают, что МУП «Коммунальные сети ЗГО», ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (по некоторым данным, подконтрольные Жилину) вместо того, чтобы расплатиться с НОВАТЭКом, выводили деньги в оффшоры.

Отметим, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в хороших отношениях с Алексеем Текслером и даже, по некоторым данным, принимал участие в решении вопроса о назначении врио губернатора Челябинской области.

В Златоусте Жилина не любят: на встрече Алексея Текслера с жителями города люди кричали градоначальнику «Уходи!» Тот до последнего спорил со своими оппонентами. Но после предложения главы региона оценить работу мэра в день голосования 8 сентября пообещал: если получит от горожан «неуд», уйдёт в отставку.

Видимо, неделя размышлений убедила чиновника, что вряд ли ему стоит надеяться на другой результат, и он решил уйти добровольно. Или ему это объяснили.

По мнению наблюдателей, отставка нелюбимого мэра за неделю до выборов губернатора – это удачный пиар-ход для кандидата Текслера, теперь он точно может рассчитывать на поддержку Златоуста. И компенсировать этим проблемы, возникающие в других крупных городах. С другой стороны, референдум о доверии мэру мог бы дать хорошую явку, а теперь, полагают некоторые эксперты, горожане могут на выборы и не прийти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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