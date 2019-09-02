Общественники потребовали проверить скандально известный контактный зоопарк в Челябинске

Челябинские эксперты ОНФ просят прокуратуру проверить контактный зоопарк, владельца которого подозревают в жестоком обращении с животными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомерность нахождения диких и породистых домашних животных в неофициальном контактном зоопарке. Общественников беспокоят многочисленные факты, говорящие о жестоком обращении владельца с питомцами.

«Хозяина зоопарка знает весь Челябинск – печальных ситуаций с его животными было много. Мужчина еженедельно выгуливает зверей в парке имени Гагарина, разрешает их гладить всем желающим. Например, волка. Было уже несколько случаев, когда зверь кусал детей – об этом сообщали местные и даже федеральные СМИ», – напоминают общественники.

При этом страдают не только посетители так называемого зоопарка, но и животные, уверены челябинцы. Так, однажды при перевозке в багажнике без специального оборудования из машины на ходу волк выпал, зацепился поводком за автомобиль, и его несколько минут волокло по асфальту. Кроме того, ветеринарные врачи подозревают, что кошек хозяин зверинца накачивает миорелаксантами, чтобы они меньше двигались и позволяли себя гладить. Условия проживания животных также нельзя назвать благополучными – обитают они в обычном частном доме, в котором уже случался пожар. Тогда в огне погибли несколько питомцев. При этом владелец, очевидно, не боится ни зоозащитников, ни полиции: выкладывает на своих страницах в соцсетях фото, на которых поит алкоголем енота, а хорька подвешивает за ошейник на крючок.

«Контактный зоопарк – это лишь красивое название. По факту мужчина просто скупает у заводчиков диких и породистых домашних животных, содержит их в частном доме или квартире, выгуливает в парке Гагарина, привязывая зверей к деревьям и разрешая всем подряд их гладить, тискать, брать на руки. Ежегодно от жителей региона поступают десятки жалоб на данный несанкционированный зверинец в надзорные органы и органы исполнительной власти. Южноуральцы просят изъять животных, среди которых есть волк, енот, еж, белка, ястреб, ворон, коты и др. у владельца. А самого хозяина зверинца привлечь к ответственности», – рассказывает эксперт ОНФ.

Общественники полагают, что именно стрессовые условия содержания могли стать причиной многократного нападения волка на детей. Но даже судебные разбирательства с родителями пострадавших не останавливают владельца зверинца: он все еще разгуливает с ними в парке. Несмотря на новый закон, запрещающий содержание диких животных в квартирах и домах, контактные зоопарки и проявление пренебрежения к животным путем демонстрации своих действий окружающим, правоохранительные органы продолжают бездействовать.

Активисты организации просят привлечь владельца к ответственности, изъять животных из неблагоприятных условий и передать их зоозащитникам. Общественники также обратились в администрацию города с просьбой запретить выгул диких животных в общественных местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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