Невезучий рейс: самолёт «Челябинск – Анталья» экстренно сел в Краснодаре

Самолёт в Турцию, вылетевший из Челябинска, экстренно сел в Краснодаре.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошёл в ночь на сегодня, 3 сентября, с самолётом авиаперевозчика Red Wings, следовавшего из Челябинска в Анталью (Турция).

«Рейс WZ 4009 авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью, совершил вынужденную посадку в 2:25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. На борту самолёта находились 225 человек. Посадка прошла в штатном режиме. После того, как пассажир был передан медикам, в 03:33 самолёт вылетел по направлению в Анталью», – цитирует «Первый областной» представителей аэропорта «Краснодар».

Отметим, что это не единственное происшествие с рейсом. Вчера, 2 сентября, больше чем на восемь часов задержался вылет этого же самолёта из Челябинска: вместо указанного в расписании времени в 1:40 пассажиры вылетели лишь в 10:17. Пресс-служба аэропорта сообщила, что причиной задержки послужили технические неполадки на борту самолёта. Однако, как оказалось, это стало не единственной задержкой на пути южноуральцев к тёплому морю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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