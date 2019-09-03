Депутаты приняли отставку мэра Златоуста

Депутаты городского парламента приняли отставку главы Златоуста Вячеслава Жилина.

Как уже сообщал «Новый День», мэр третьего по величине города Челябинской области подал в отставку вчера, 2 сентября.

Напомним, 26 августа в ходе визита в Златоуст врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу чиновников по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой и газификации посёлка Закаменский. К тому же, в городе сложилась катастрофическая ситуация с задолженностью за газ перед компанией НОВАТЭК, которая достигла 500 миллионов рублей. При этом жители города исправно платили за коммунальные ресурсы. Однако, попав на счета коммунальных компаний, деньги испарялись в неизвестном направлении. Некоторые горожане подозревают, что МУП «Коммунальные сети ЗГО», ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (по некоторым данным, подконтрольные Жилину) вместо того, чтобы расплатиться с НОВАТЭКом, выводили деньги в оффшоры.

Отметим, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в хороших отношениях с Алексеем Текслером и даже, по некоторым данным, принимал участие в решении вопроса о назначении врио губернатора Челябинской области.

В Златоусте Жилина не любят: на встрече Алексея Текслера с жителями города люди кричали градоначальнику «Уходи!» Тот до последнего спорил со своими оппонентами. Но после предложения главы региона оценить работу мэра в день голосования 8 сентября пообещал: если получит от горожан «неуд», уйдёт в отставку.

Видимо, неделя размышлений убедила чиновника, что вряд ли ему стоит надеяться на другой результат, и он решил уйти добровольно. Или ему это объяснили.

Сегодня, 3 сентября, собрание депутатов Златоустовского городского округа на внеочередном собрании приняло отставку мэра. При этом сам Вячеслав Жилин на заседание не пришёл. Врио главы Златоуста назначен спикер городского парламента Алексей Карюков.

По мнению наблюдателей, отставка нелюбимого мэра за неделю до выборов губернатора – это удачный пиар-ход для кандидата Текслера, теперь он точно может рассчитывать на поддержку Златоуста. И компенсировать этим проблемы, возникающие в других крупных городах. С другой стороны, референдум о доверии мэру мог бы дать хорошую явку, а теперь, полагают некоторые эксперты, горожане могут на выборы и не прийти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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