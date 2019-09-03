Thyssenkrupp Industrial Solutions даст ММК рекомендации по улучшению экологических показателей коксохима

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» реализует природоохранные инициативы при содействии компании thyssenkrupp Industrial Solutions.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания thyssenkrupp Industrial Solutions завершила обследование коксохимического производства ПАО «ММК» в рамках реализации экологической программы по снижению пылегазовых выбросов коксохимического производства.

Приоритетным направлением экологической политики ПАО «ММК» является реализация мероприятий, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и стратегической инициативы «Чистый город».

В период с 2018 до 2025 года расходы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на осуществление природоохранных инициатив превысят 38 млрд рублей. Это позволит к 2025 году кратно сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ.

Комплекс мероприятий по улучшению экологических показателей коксохимического производства является частью инвестиционной программы ПАО «ММК». С этой целью в ближайшие несколько лет на коксохимическом производстве комбината будет проводиться глобальная модернизация.

Задача проведенного обследования заключалась в определении технического состояния производственных объектов – коксовых батарей, обслуживающих машин, цехов улавливания, систем тушения, установок угле- и коксоподготовки – с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду для оценки текущей ситуации и выдачи рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, определению потенциала оптимизации и дополнительных мер по охране окружающей среды.

В рамках инспекции помимо проведения необходимых измерений, изучения предоставленных ПАО «ММК» материалов и визуального осмотра, были использованы беспилотные технологии для диагностики производственных объектов в труднодоступных местах и в режиме реального времени.

Результаты обследования и экспертный анализ результатов полетов беспилотного аппарата будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты Thyssenkrupp Industrial Solutions. Кроме того, будут разработаны рекомендации, касающиеся незамедлительных и долгосрочных мер по поддержанию и продлению срока эксплуатации коксовых батарей и других производственных объектов, а также предложения по улучшению экологических показателей предприятия.

ПАО «ММК» высоко оценивает важность проведенной работы по обследованию объектов коксохимического производства. Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.19

Депутаты приняли отставку мэра Златоуста. / Невезучий рейс: самолёт «Челябинск – Анталья» экстренно сел в Краснодаре. / 3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»