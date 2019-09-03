На Южном Урале прокуратура требует наказать водоканал за падение школьницы в колодец

Прокуратура Пласта встала на защиту прав несовершеннолетней, получившей травмы при падении в водопроводный колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Пласта провело проверку по обращению местной жительницы по факту падения ее несовершеннолетней дочери в водопроводный колодец.

Установлено, что в июле 2019 года во время вечерней прогулки 7-летняя девочка, играя с другими детьми, упала в водопроводный колодец, закрытый нестандартной крышкой из досок, не обеспечивающей надлежащий уровень безопасного использования. В результате падения ребенок получил множественные ссадины и ушибы, потребовалось оказание медицинской помощи.

«Данный факт произошел вследствие нарушения правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения должностными лицами ООО «Водоснабжение», которые не осуществили наружный обход и осмотр линии водопроводной сети, своевременно не выявили отсутствие крышки колодца, не обеспечили установку крышки колодца, соответствующей государственным стандартам», – констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором города директору ООО «Водоснабжение» внесено представление.

Кроме того, в интересах школьницы в Пластский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Водоснабжение» компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.19

Thyssenkrupp Industrial Solutions даст ММК рекомендации по улучшению экологических показателей коксохима. / Депутаты приняли отставку мэра Златоуста. / Невезучий рейс: самолёт «Челябинск – Анталья» экстренно сел в Краснодаре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»