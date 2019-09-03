В Челябинске госкомпанию поймали на подделке подписей

В Челябинской области государственная компания попалась на подделке подписей собственников жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по коллективному обращению жителей дома №31 по улице Бейвеля.

Основанием для управления указанным многоквартирным домом, а также для внесения изменений в реестр лицензий Челябинской области в связи с заключением договора управления многоквартирным домом, явились официальные документы, предъявленные ООО УК «ЮУ КЖСИ» в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»: протоколы внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голосования от 31 августа 2017 и 15 января 2019 года.

Согласно протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений от 15 января 2019 года по вопросу выбора в качестве управляющей организации ООО Управляющая компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства», «за» проголосовали 70,7% присутствующих. В протоколе указано, что в общем собрании приняли участие собственники и их представители в количестве 32 человек.

Вместе с тем, проверка показала, что фактически собрание по указанным вопросам не проводилось, представленный ООО УК «ЮУ КЖСИ» в прокуратуру района протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома содержит недостоверные данные о фактах голосования. В представленных в прокуратуру района копиях решений содержатся персональные данные 17 лиц, которые при опросе в прокуратуре отрицали свое участие в голосовании.

Учитывая изложенное, материалы проверки направлены в отдел полиции «Курчатовский» для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Отметим, что учредителем ООО УК «ЮУ КЖСИ» является АО «ЮУ КЖСИ», принадлежащая правительству Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.19

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