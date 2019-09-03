Обрабатывающая промышленность Южного Урала теряет рабочие места

В Челябинской области сокращается число сотрудников в обрабатывающей промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год занятость в обрабатывающей промышленности Южного Урала по полному кругу предприятий сократилась на 4,1%. Об этом сообщает telegram-канал «So investник».

«Это чувствительное снижение», – отмечают эксперты. При этом сформировали это сокращение «якорные» для Челябинской области металлургия и металлообработка, где за год стало суммарно на 19 тысяч рабочих мест меньше. При этом лишь частично это сокращение перекрывается ростом в ремонте и монтаже, что может быть связано с выделением сервисных и монтажных подразделений в отдельные юрлица.

Обвальное сокращение рабочих мест произошло в прошлом году в производстве машин, оборудования, транспортных средств (кроме автотранспорта и прицепов) – там сокращено 17 тысяч рабочих мест, это 30% от занятости в этих сферах годом ранее, отмечают авторы канала.

В химической отрасли и в производстве резинотехнических изделий занятость стабильна. Значимый рост – в производства автотранспортных средств и прицепов, электрооборудования, электроники, а также по ряду других видов деятельности. Впрочем, число занятых в этих отраслях невелико, так что переломить общую тенденцию они не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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