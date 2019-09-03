Полиция изъяла в Усть-Катаве больше трех тысяч бутылей паленого алкоголя

В ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в целях выявления и пресечения незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Южного Урала полицейскими на постоянной основе проводятся оперативные мероприятия.

Так, в ходе проведения осмотра помещения гаража, расположенного в гаражно-строительном кооперативе по улице Гнусарева в Усть-Катаве, сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, часть которой находилась также в автомашинах «Kиа» и «Лада». Из незаконного оборота полицейскими изъяты более 3600 емкостей на сумму около 800 тысяч рублей.

В совершении противоправного деяния подозреваются двое ранее не судимых местных жителей, 1958 года рождения и 1983 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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