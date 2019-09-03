Южноуральские города попали в число самых опасных в России

Челябинск и Копейск засветились в ТОПах самых опасных городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Копейск (Челябинская область) вошел в пятёрку самых небезопасных городов России по мнению их жителей. Таковы результаты исследования портала недвижимости Domofond.ru.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен».

Средняя оценка безопасности по стране за год выросла незначительно (на 0,1 балла) и составила 6,8 балла. Разрыв между максимальной (8,6) и минимальной (4,5) оценками составил 4,1 балла – это чуть меньше, чем в 2018 году (4,4 балла).

Лидером рейтинга стал Ейск (Краснодарский край), набравший 8,6 балла из 10 возможных. По сравнению с 2018 годом оценка уровня безопасности здесь возросла почти на полтора балла. Жители Ейска оставили следующие комментарии о своих районах: «Тишина и дружелюбные соседи», «Спокойное место».

На втором месте следует Геленджик (Краснодарский край), набравший 8,4 балла (-0,1), на третьем – Грозный с 8,3 балла (лидер прошлогоднего рейтинга потерял сразу 1,1 балла). Замыкают пятёрку Ханты-Мансийск (8,1 балла) и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО; 7,9 балла), в прошлогоднем опросе не участвовавшие.

Наименее безопасным городом, по мнению жителей, стали Шахты (Ростовская область). Город набрал лишь 4,5 балла из 10, что на 2,3 балла меньше, чем в среднем по России. При этом за год ситуация ухудшилась: Шахты потеряли 1,1 балла. Чуть лучше ситуацию с безопасностью оценивают жители Киселёвска (Кемеровская область; 4,9 балла, -1,1), города Свободный (Амурская область; 5,0), потерявшего 1 балл Копейска (Челябинская область; 5,0) и Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область; 5,2 балла, -0,2).

Решил не отставать от города-спутника и Челябинск. Столица Южного Урала с показателем в 6 баллов заняла предпоследнее место в рейтинге городов-миллионников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.19

Полиция изъяла в Усть-Катаве больше трех тысяч бутылей паленого алкоголя. / Обрабатывающая промышленность Южного Урала теряет рабочие места. / В Челябинске госкомпанию поймали на подделке подписей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»