На Южном Урале задержали педофила в погонах

В Челябинской области задержали сотрудника ФСБ, подозреваемого в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудник пограничного управления ФСБ России подозревается в склонении к интиму 11-летней школьницы. Об этом сообщил правозащитник Алексей Севастьянов.

Известно, что задержанный служит в погрануправлении на Дальнем Востоке. Однако, предмет вожделения он выбрал в Челябинской области, откуда (по некоторым данным) сам родом.

33-летний извращенец списался с девочкой в социальных сетях. Он предлагал 11-летней школьницу интим, а когда та отказалась, стал угрожать убийством. Перепуганный ребенок рассказала обо всём родителям, а те обратились в полицию.

После этого любителя запретных развлечений вели уже силовики. Они и задержали его в одном из районов Южного Урала, куда тот приехал на «свидание» со школьницей. Сейчас педофил находится в СИЗО. Уголовное дело передано в военный следственный отдел СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.19

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