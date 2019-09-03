Челябинску добавили света и цвета (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске появилась новая достопримечательность. Официально ее называют архитектурно-художественной подсветкой, а в народе окрестили светящейся башней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 сентября, в преддверии Дня города, «зажглось» самое высокое сооружение областного центра – телебашня.

На стальной конструкции высотой 196 метров установили 5 тысяч диодных светильников. На высоте 140 метров смонтирован медиаэкран. При этом электричество башня потребляем немного – 10 кВт в час.

Оплачивать иллюминацию будет владелец конструкции – Российская телевизионная и радиовещательная сеть. С режимом работы подсветки пока не определились, но обещают, что по праздникам телевышка точно будет сиять и переливаться различными красками.

Челябинск несколько отстал от других крупных городах России, где уже давно осветили телевышки. Но в РТРС утверждают, что челябинская архитектурно-художественная подсветка уникальна. Впрочем, для каждого подобного объекта создается своя программа.

Отметим, что Челябинск не избалован хорошей подсветкой: по ночам в городе попросту темно, грамотно освещены лишь несколько зданий. А динамичная подсветка – вообще большая редкость. Телебашня стала третьим световым «аттракционом» Челябинска после колеса обозрения возле «Мегаполиса» и офисного центра «Челябинск-сити».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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