Из Челябинска не выпустили семь авиарейсов – в аэропорту столпотворение

В аэропорту «Челябинск» из-за тумана задержали вылет семи утренних рейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержки начались с 5 утра: вылететь с 20 минутным опозданием смог только борт в Москву (в 5:50 вместо 5:30). Московские рейсы со временем вылета 5:10, 5:50, 6:40, 7:05 и 7:25, а также рейсы на Санкт-Петербург (вылет в 6:15 и 7:35) отложены до улучшения погодных условий.

Первым из них должен отправиться в пункт назначения рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербурга: посадка завершена, вылет назначен на 9:30. Следующим будет взлетать борт авиакомпании «Победа», который должен был вылететь в Москву в 5:50.

Все задержанные рейсы собираются отправить до 11 часов.

Пассажиры отмечают, что челябинский аэропорт оказался не готов к такой ситуации: зал ожидания забит, сидячих мест всем не хватило, в туалеты очереди.

Добавим, что задерживается и прилет шести рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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