Город на юге Челябинской области остался без мэра

В Карталах глава города подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет депутатов Карталинского городского поселения утвердил отставку главы города Олега Германова.

«Прошу принять мою отставку в связи с переходом на другую работу», – цитирует чиновника издание «Карталинская новь».

Отметим, что Германов просился в отставку и ранее. Но тогда депутаты уговорили его остаться. На сей раз большинством голосов его отставку приняли.

Исполнять обязанности главы города будет исполнять спикер городского парламента Елена Протасова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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