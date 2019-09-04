На федеральной трассе под Миассом ввели реверсивное движение

На участке федеральной трассы в Челябинской области ввели ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урвал», в связи с выполнением работ по ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке км 1780+000 – км 1790+000, расположенном между Миассом и Чебаркулём.

С 4 по 30 сентября временное ограничение будет организовано в виде реверсивного движения, в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемами организации движения транспортных средств на период выполнения ремонтных дорог.

Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании времени в пути, отметили в пресс-службе учреждения. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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