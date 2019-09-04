Царский подарок к Дню знаний: челябинцам покажут детство наследников русского престола

В Челябинске открывается выставка из собрания Музеев Московского Кремля «Наследники Русского царства – от рождения до воцарения».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Музеев Московского Кремля, выставка в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске станет второй в ряду выставочных проектов, запланированных в рамках сотрудничества Музеев Московского Кремля с правительством Челябинской области, и посвящена рождению и воспитанию детей в семье русского государя в XVI-XVII веках.

На примере 147 уникальных исторических памятников середины XVI – начала XVIII веков зрителям впервые расскажут об особых традициях и церемониях, сложившихся при Московском дворе и связанных с различными событиями и этапами жизни царских детей.

Открывает выставку раздел, повествующей о царской свадьбе и предваряющий рассказ собственно о рождении наследников. В нем представлена уникальная икона, выполненная к свадьбе царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, великолепные миниатюры, изображающие свадебный царский чин XVII столетия, золоченые брачные венцы из Успенского собора Кремля. «Государской всемирной радостью» называли документы XVI-XVII веков это событие.

В разделе, посвященном рождению и крещению, говорится о традициях изготовления мерных икон согласно росту новорожденного царевича, угощении гостей на «родинном» пиру. Литургические покровцы, вложенные царем Федором Иоанновичем в связи с рождением дочери Феодосии, шапочка царевича Дмитрия и саккос патриарха Никона, в котором предстоятель церкви совершал крещение царевны Софьи Алексеевны – особые исторические реликвии кремлевского собрания. С именем малолетнего Петра преданием связана представленная на экспозиции люлька из китайского бархата на деревянной раме с резными золочеными «яблоками».

Выставка охватывает не только период младенчества и детства – «первую седмицу», но и этапы взросления и становления юных царевичей. Детский досуг, обучение грамоте, военные потехи проиллюстрированы такими памятниками, как разнообразные привозные затейливые вещицы, миниатюрные игрушки, шахматы, образцы детского холодного и огнестрельного оружия, конского убранства, а также книги и учебники XVII в., среди которых особое место занимает Букварь, выполненный иконописцем Карионом Истоминым для царевича Алексея Петровича.

Драгоценная «кузнь» – шкатулки, зеркала, рясны, серьги, перстни, пуговицы – дают представление о предметах, бытовавших в обиходе царских дочерей во второй половине XVI-XVII вв., замкнуто живших в теремах. О неудачных попытках замужества царевны Ирины Михайловны свидетельствуют привозы датского принца Вальдемара, а о несчастной судьбе царевны Ксении Борисовны напоминает ее сапфировый перстень.

Впервые зритель познакомится с особым придворным церемониалом – Чином объявления наследником царевича, достигшего 14-летнего возраста. В приуроченном к празднованию Новолетия (1 сентября) торжестве особо значимым являлся образ Спаса Нерукотворного – родовая царская святыня, сохраняемая в кремлевском собрании.

Небольшая группа памятников рассказывает о традиции оформления погребений царевичей и царевен, согласно статусу своего рождения удостаивавшихся покоиться в царских усыпальницах – Архангельском соборе Кремля и Вознесенском соборе Вознесенского монастыря.

Завершает выставку раздел, посвященный особой исторической ситуации, сложившейся в конце XVII столетия, когда на русском престоле восседали два царственных отрока – 10-летний Петр и 15-летний Иван Алексеевичи. Напрестольный серебряный крест, потир и водосвятная чаша – совместные вклады двух юных царей в дворцовые домовые церкви.

Откроется экспозиция завтра, 5 сентября, в 15:00. Продлится – до 8 декабря нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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