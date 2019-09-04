И снова здравствуйте: прокуратура обжаловала вердикт о прекращении уголовного преследования бывшего сити-менеджера Челябинска

Прокуратура Челябинской области обжаловала решение о прекращении уголовного преследования бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновник обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 миллионов рублей. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей. Прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион. В июле текущего года Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

1 августа Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. 26 августа, по ходатайству ФСБ, суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера.

«Прокуратура области обжаловала в апелляционном порядке законность вынесенного Советским районным судом Челябинска постановление от 26 августа 2019, которым прекращено уголовное дело в отношении Давыдова Сергея Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В апелляционном представлении приведены доводы, свидетельствующие о незаконности принятого судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона.

Прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления. Допущенные при расследовании уголовного дела нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов считает существенными, что препятствовало вынесению судом указанного решения.

В связи с чем, прокурор просит отменить принятое судом Советского района Челябинска решение и вернуть материалы уголовного дела прокурору.

Апелляционное представление направлено в Челябинский областной суд для пересмотра в порядке апелляции», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзпн

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