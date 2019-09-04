Приговор по делу о бунте в копейской колонии вступил в силу

Приговор участникам бунта в колонии Копейска вступил в законную силу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, вчера, 3 сентября, Верховный Суд РФ утвердил приговор региональной судебной инстанции от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в ИК-6 города Копейска.

Напомним, 24 и 25 ноября 2012 года заключенные копейской колонии №6 устроили массовую акцию неповиновения в знак протеста против вымогательств и избиений, расцененную руководством учреждения и ГУФСИН по Челябинской области как бунт.

Под стенами режимного объекта собралась группа людей, поддержавших акцию протеста заключенных. Позже были задержаны несколько человек, которых обвинили в нападении на сотрудников ОМОН и массовых беспорядках, приведших к дезорганизации деятельности ИК №6.

Кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках внутри колонии.

Судом было установлено, что «организаторы путем личных уговоров привлекли к участию в бунте других осужденных (не менее 1,1 тысячи человек), кроме того, своих знакомых, находившихся за пределами ИК-6… В назначенный день они взобрались на крышу здания отрядов, где развесили провокационные плакаты, криками призывали поддержать их и применять насилие к заключенным, сотрудничающим с администрацией и отказавшимся поддержать протест».

«Массовые беспорядки сопровождались насилием и погромами. Кроме того, ко входу колонии прибыли родственники, друзья и знакомые осужденных – порядка 250 человек, бросавшие камни, стеклянные бутылки, куски наледи в оцепление сотрудников ОМОНа, пытались перевернуть автомобиль полиции. Организаторы при помощи скрытых средств мобильной связи координировали действия участников массовых беспорядков за пределами колонии», – добавили в суде.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, заявив, что события в ИК-6 были мирной акцией протеста, на которой они отстаивали свои права.

Всего было осуждено 17 человек: 16 из них было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 8 месяцев до 5 лет в колониях особого, строгого и общего режима. Одному – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

3 сентября сего года Верховный Суд РФ утвердил решение региональной инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.19

И снова здравствуйте: прокуратура обжаловала вердикт о прекращении уголовного преследования бывшего сити-менеджера Челябинска. / Царский подарок к Дню знаний: челябинцам покажут детство наследников русского престола. / На федеральной трассе под Миассом ввели реверсивное движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»