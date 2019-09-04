Челябинцы пожаловались на утренний смог, а в городе объявили НМУ

Плотный туман спровоцировал смог в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утренний туман обернулся не только проблемами с авиасообщением, но и ухудшением состояния воздуха в Челябинске. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Фотографии со зловещими «тучами» над городом челябинцы начали делиться с утра вторника. В комментариях же под снимками южноуральцы жаловались на ухудшение состояния. «Это просто омерзительно и бесчеловечно! На улице нечем дышать! Люди на улице кашляют, идут дети в школу!" – возмущаются горожане.

При этом, по словам челябинцев, смог окутал город ещё ночью. «С двух часов ночи уже всё это оседает на северке, – сетует челябинка. – Зашла ночью в детскую и просто обалдела (на самом деле тут другое слово было). Каждый раз кажется, что хуже уже некуда, но нет! Приучают нас потихоньку???"

При этом челябинцы понимают, что усугубил ситуацию именно туман – обычное явление в это время года на Урале. Но – «без выбросов у нас не обойтись» – философски замечают они. А уж туман эти выбросы «собирает» и спускает поближе к поверхности, чем усиливает явление смога.

Впрочем, и исчезновение тумана под влиянием солнечных лучей пока не расслабляет горожан. Ведь, по информации Челябинского гидрометцентра, с 13:00 в городе начал действовать режим неблагоприятных метеоусловий, который продлится до 19 часов 5 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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