Чиновник южноуральского ЗАТО ответит в суде за упавшие на ребёнка ворота

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении чиновника, обвиняемого в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор ЗАТО Снежинск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления – руководителя МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа». Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия южноуралец, осуществляя полномочия по содержанию и эксплуатации дворового оборудования, в том числе хоккейного корта, расположенного во дворе многоквартирных домов по улице Победы в Снежинске, не принял мер по прекращению эксплуатации и устранению с дворовой территории неустойчивой массивной металлической конструкции хоккейных ворот.

В результате днём 8 июля 2018 года 7-летний ребенок в ходе игры в футбол повис на перекладине неустойчивой конструкции хоккейных ворот, которые опрокинулись на ребенка. Несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы живота с повреждением внутрибрюшных органов.

Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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