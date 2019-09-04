В Челябинской области уволили врача, пожаловавшегося на низкую зарплату и переработки

В одном из ЗАТО Южного Урала уволили врача, рассказавшего прессе о низкой зарплате медиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о демарше заведующего хирургическим отделением единственной медсанчасти ЗАТО Трёхгорный Станислава Редькина стало известно в конце августа.

Тогда мужчина рассказал представителям СМИ, что в середине месяца подал заявление об уходе. Его примеру, по словам врача, готовы были последовать еще несколько медиков. Причина – в низких зарплатах и переработках: из-за нехватки специалистов смехотворных окладов врачи вынуждены были работать по полторы-две смены.

После демарша медиков в больнице прошло совещание с участием врачей, мэра, депутатов и руководства медсанчасти. Медиков заверили, что за сентябрь проблемы с кадрами и зарплатой решат. После этого завотделением решил использовать несколько отгулов и немного отдохнуть. Заявление решил не забирать. Подумал: конфликт исчерпан.

Однако, по возвращении был обескуражен новостью. «В понедельник я вышел на работу после недельных отгулов и узнал, что уволен», – цитирует «Интерфакс» хирурга. Врачу сообщили, что оставленное им заявление подписано, и он больше в медсанчасти не работает. Мужчина уверен, что таким образом его решили «наказать».

Впрочем, Станислав Редькин уверен, что с работой у него проблем не будет: врач уже получил несколько предложений из других учреждений Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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