Дети посёлка под Челябинском не дождались школьного автобуса

Дети поселка, расположенного в Еманжелинском районе, остались без обещанного школьного автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители станции Таянды встретили новый учебный год в весьма удручённом настроении. Вот уже несколько дней они вынуждены решать проблему подвоза своих детей в школу.

По словам пристанционного посёлка, расположенного в Еманжелинском районе, еще весной этого года они направили депутату Государственной думы Анатолию Литовченко, где рассказали о проблемах населённого пункта. В том числе и о сложностях с подвозом детей в образовательные организации.

Парламентарий направил обращение в администрацию Еманжелинского района. 20 июня чиновники направили депутаты ответ, где сообщили, что районное управление образования провело аукцион на приобретение нового автобуса («Газель»). Автомобиль должен был поступить в район в июне-июле, а 1 сентября поставлен на маршрут.

Но жители района так и не дождались нового школьного автобуса. Об этом они сообщили вчера вечером в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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