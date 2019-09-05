Магнитка празднует день рождения одного из первых производств комбината

Горно-обогатительному производству ММК – 88 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», история одного из первых производств ММК началась в 1929 году со строительства железного рудника. В мае 1931 года рудник вступил в работу, а 1 сентября горное управление выделено в самостоятельное управление.

Сегодня этот современный промышленный комплекс, который обеспечивает сырьем доменный и сталеплавильные цехи комбината. В его состав входят цех Рудник, рудообогатительная фабрика (РОФ), аглоцех, дробильно-обжиговый цех, цех подготовки аглошихты.

Идет модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В частности, проведена реконструкция сероулавливающей установки №4. После реконструкции введена в эксплуатацию сероулавливающая установка №2.

В 2016 году проведена модернизация вакуумно-фильтрационной установки рудообогатительной фабрики, что позволило перерабатывать замасленные окалиносодержащие шламы ЛПЦ №4, №10 в сушильном барабане ВФУ и исключить складирование отходов.

В дробильно-обжиговом цехе сдана в эксплуатацию установка по производству флюидизированной извести – нового инновационного продукта. Комплекс десульфурации чугуна и производства флюидизированной извести обеспечит гарантированное выполнение требований потребителей по содержанию серы в готовом металле ниже 0,001% и обеспечит производство сталей для высококачественного автомобильного листа с низким содержанием углерода, кремния и серы.

В начале 2018 года, на участке №2 цеха подготовки аглошихты состоялся запуск в работу нового вагоноопрокидывателя №5. Прямая подача сырья конвейерным транспортом с нового вагоноопрокидывателя на аглофабрику №5 позволит исключить из цикла операции по погрузке экскаватором в железнодорожный транспорт, перевозке и разгрузке, тем самым значительно повысить объемы принимаемого материала. Производительность нового вагоноопрокидывателя – двадцать вагонов в час.

Проблема хранения и переработки шламов существует практически на всех крупных металлургических комбинатах страны. Годовой выход текущих шламов («хвостов»), образующихся в процессе обогащения железной руды на дробильно-обогатительной фабрике №5 ГОП ПАО «ММК», составляет более 1,2 млн тонн. Они складируются в действующее шламохранилище №2. В 2017 году завершилась реконструкция его первой очереди, что позволило увеличить его емкость на 49 млн кубометров. Была обустроена санитарно-защитная зона по периметру шламохранилища №2 и береговая линия вдоль поселка «Озерный».

Различные технологические схемы обогащения шламов на борту шламохранилища №2 для получения максимально возможного количества концентрата с высоким содержанием железа рассматривались в ПАО «ММК» в течение нескольких лет. В прошлом году в цехе РОФ введен в эксплуатацию комплекс по переработке текущих шламов дробильно-обогатительной фабрики № 5. Реализация этого проекта позволяет увеличить долю собственного железорудного сырья в шихте агломерационного производства комбината, а также существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Новая установка предназначена для получения железного концентрата из размещенных шламов на шламохранилище №2. Объем переработки составит 2 млн тонн шламов в год с содержанием общего железа 28,8%, с получением 530 тыс тонн концентрата с содержанием железа не менее 59%.

Кроме того, благодаря появлению этого объекта создано около пятидесяти рабочих мест. Для обслуживания агрегатов приняты квалифицированные технологи и ремонтный персонал.

Продолжается разработка карьера Малый Куйбас. Производственная программа рудника предусматривает доработку месторождения и сохранение добычи сырой руды на уровне 2,4 миллиона тонн в год.

Проведены геологоразведочные работы на глубоких горизонтах, в результате чего в настоящее время на месторождении Малый Куйбас оценены запасы в объеме 63,1 млн тонн. для подземной отработки.

Важнейшим событием последнего времени стал ввод в строй в присутствии президента России Владимира Путина аглофабрики № 5, аналогов которой нет в стране. При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства.

В работе фабрики использованы наилучшие доступные технологии, включая оснащение ее высокоэффективными природоохранными объектами. Это позволит уйти от рисков использования устаревшей инфраструктуры, снизить экологическую нагрузку на существующей площадке и провести дальнейшую модернизацию агломерационного производства без ущерба для работы доменных печей. Благодаря экологическим объектам новой аглофабрики улучшатся условия труда работников агломерационного производства ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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